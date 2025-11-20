La seule entreprise nationale de services d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada récompensée pour sa culture d'entreprise engagée

TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Pour la septième année consécutive, GreenShield, seule organisation sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé au Canada - s'est vu décerner le prix Canada's Most Admired Corporate CulturesMC par Waterstone Human Capital.

« Cette reconnaissance fait honneur aux employés et employées de GreenShield, qui incarnent notre mission au quotidien », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « La détermination, la passion et le savoir-faire de nos équipes sont au service de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous. C'est cette mission qui nous pousse à innover, à croître et à créer un impact significatif pour les Canadiens et Canadiennes en veillant à ce que chacune de nos décisions fasse progresser l'équité en matière de santé et apporte une valeur durable. »

Ce prix récompense les organisations canadiennes qui se démarquent par leur culture, qui favorise un rendement solide et un avantage concurrentiel durable. Les organisations lauréates sont choisies chaque année selon les critères suivantes : vision et leadership, recrutement et embauche, alignement et mesure de la culture, responsabilité sociale de l'entreprise, rétention du personnel, récompenses et reconnaissance, et rendement organisationnel.

« Les organisations qui ont reçu le prix Canada's Most Admired Corporate Cultures 2025 mettent en lumière la façon dont la culture stimule le rendement, en particulier face à l'incertitude économique et à d'autres défis en matière de recrutement et de rétention du personnel », a déclaré Marty Parker, président-directeur général de Waterstone Human Capital et président du programme Canada's Most AdmiredMC. « Cette année, les organisations primées démontrent que la culture est un levier stratégique incontournable pour réussir dans un marché des talents de plus en plus concurrentiel. Elles se distinguent par leur capacité à attirer des leaders performants, à fidéliser les meilleurs talents et à optimiser des équipes et des cultures d'entreprise orientées vers les résultats. »

Cette année, GreenShield s'est illustrée dans la catégorie Entreprises. Cette reconnaissance souligne ce qui nous distingue : une culture engagée qui alimente à la fois la croissance de l'entreprise et l'impact social. Grâce à notre modèle unique, nous sommes à même de créer une synergie entre la croissance de notre entreprise et l'impact social. Plus notre entreprise prend de l'expansion, plus nous pouvons redonner et élargir nos programmes pour toucher davantage de Canadiens et Canadiennes de façon durable. Ce cercle vertueux est à l'image de notre mission : améliorer la santé et le bien-être des Canadiens et Canadiennes grâce à un modèle où l'impact et la croissance commerciale se renforcent mutuellement.

GreenShield est imprégnée de sa mission dans tout ce qu'elle fait : de la stratégie à l'innovation, en passant par le recrutement et l'expérience employé, et honore pleinement ses engagements en s'appuyant sur des comportements objectivement mesurables et des résultats vérifiables. Au début de l'année, l'entreprise a atteint le principal objectif qu'elle s'était fixé : avoir une incidence positive sur la santé et le bien-être d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025.

Les valeurs de GreenShield ne sont pas seulement tournées vers l'extérieur - elles prennent vie grâce à des programmes qui améliorent l'expérience employé. Son régime d'assurance collective des plus complets - comprenant du soutien en santé mentale allant jusqu'à 10 000 $ par année (pour chaque employé et employée et leurs personnes à charge), du soutien pour les personnes désireuses de fonder une famille et des journées de bénévolat rémunérées - témoigne de son engagement indéfectible en faveur du bien-être et de l'inclusion. Combinée à des scores d'engagement des employés et employées et des pratiques de pointe en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, la culture de GreenShield n'est pas simplement admirée - elle se vit au quotidien.

L'engagement soutenu de GreenShield à l'égard de l'impact social se reflète dans la croissance de l'organisation. Depuis 2018, GreenShield a non seulement plus que doublé son effectif et sa clientèle, mais elle a également plus que doublé ses revenus bruts et multiplié par cinq ses investissements à impact social - tout en continuant sur sa lancée grâce à un modèle durable et évolutif où l'impact social et la croissance de l'entreprise s'alimentent l'un l'autre.

Cette reconnaissance s'ajoute à une liste (de plus en plus longue) de distinctions célébrant l'impact de GreenShield. Cet automne, l'organisation a vu son nom inscrit sur la liste Change the World de Fortune pour la deuxième année consécutive et a remporté trois prix Best in Biz, renforçant ainsi sa position de chef de file dans le secteur.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d'avoir reçu à plusieurs reprises le prix Canada's Most Admired Corporate Cultures, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste Change the World de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

Source: Ella Purtill, responsable, Communications d'entreprise, [email protected]