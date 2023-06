OTTAWA, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Selon l'édition la plus récente Observateur des médicaments émergents, publié par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), les traitements contre le cancer ont continué de dominer l'éventail thérapeutique des médicaments émergents en 2022, les traitements contre le cancer représentant près du tiers (30 %) des médicaments à toutes les phases des essais cliniques. Les traitements contre les maladies infectieuses ont occupé la deuxième place, représentant 15 % des médicaments émergents.

L'édition de 2022 de l'Observateur des médicaments émergents présente 1 257 nouveaux médicaments qui sont aux dernières étapes de l'évaluation clinique afin de mettre en évidence ceux qui pourraient avoir une incidence sur le système de soins de santé canadien. Parmi ceux-ci, le CEPMB a cerné 28 médicaments aux dernières étapes de développement, dont 5 produits de thérapie génique, qui peuvent permettre une percée en ce qui concerne la réponse à des besoins jusqu'ici non comblés ou qui pourraient traiter de grandes populations de patients. Il a aussi noté cinq nouveaux médicaments actuellement en cours d'examen par Santé Canada. Le rapport donne également un aperçu de l'évolution rapide du marché des médicaments émergents et des vaccins en cours de développement pour le traitement et la prévention de la COVID-19.

La série Observateur des médicaments émergents, publiée dans le cadre de l'initiative de recherche du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP), présente un aperçu du paysage des nouveaux médicaments et met en évidence les médicaments en cours d'essais cliniques qui pourraient avoir une grande incidence sur la pratique clinique future et/ou les futures dépenses en médicaments si leur vente est approuvée.

Ce rapport d'analyse prospective annuel s'inscrit dans la suite de publications du CEPMB où l'on examine des segments clés du marché pharmaceutique. Ensemble, cette publication et le rapport Veille des médicaments mis en marché qui l'accompagne permettent de couvrir l'éventail complet des médicaments nouveaux et émergents au Canada et à l'étranger.

En 2022, plus de 9 000 nouveaux médicaments étaient en évaluation clinique, comparativement à un peu moins de 8 500 l'année précédente. Le nombre de médicaments émergents augmente en moyenne de 11 % par année depuis 2018.

Les traitements contre le cancer représentaient près du tiers (30 %) des médicaments à toutes les phases des essais cliniques. Les traitements contre les maladies infectieuses ont occupé la deuxième place, représentant 15 % des médicaments émergents. Ces résultats s'expliquent par le nombre accru de médicaments pour le traitement de la COVID-19.

Près du tiers (31 %) des médicaments en cours d'essais cliniques de phase III ou en attente d'homologation avaient une désignation rapide de médicament orphelin approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ou par l'Agence européenne des médicaments (EMA), ce qui concorde avec la tendance à la hausse de la prévalence des médicaments orphelins entrant sur le marché pharmaceutique.

Selon les prévisions, neuf des médicaments présentés dans le rapport de cette année devraient générer des revenus annuels mondiaux de plus d'un milliard de dollars américains d'ici 2028. L'un d'eux a récemment été approuvé par Santé Canada .

. En date de septembre 2022, 550 vaccins et traitements étaient en cours d'évaluation clinique à l'échelle mondiale pour la prévention et le traitement de la COVID-19. Santé Canada examine actuellement 14 présentations de drogues nouvelles et suppléments à une présentation de drogue nouvelle pour la prévention et le traitement de la COVID-19.

