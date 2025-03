OTTAWA, ON, le 10 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil national du logement (CNL) a publié un nouveau rapport intitulé Augmenter le secteur du logement hors marché au Canada .

Présenté au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, le rapport souligne la nécessité d'un plus grand secteur du logement hors marché pour s'attaquer à la crise du logement au Canada et rétablir l'abordabilité.

Le logement hors marché désigne les logements permanents et locatifs appartenant à un organisme sans but lucratif, à une coopérative, à un fournisseur autochtone (urbain, rural, nordique) ou à une administration municipale ou provinciale et gérés par celui-ci ou celle-ci. On a démontré qu'en plus d'entraîner des loyers plus abordables et un coût de la vie moins élevé, le logement hors marché favorise l'amélioration de l'emploi, de la santé, de l'éducation et de la productivité.

Dans le rapport, on invite le Canada à au moins doubler son parc de logements hors marché, en le faisant passer de 3,5 % du système de logement à 7 %, soit le niveau moyen observé dans d'autres pays à revenu élevé de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Une augmentation de cette ampleur permettrait à 576 625 ménages canadiens de plus d'avoir accès à un logement sûr et abordable.

Le rapport présente les changements de politiques qui pourraient soutenir la croissance du secteur du logement hors marché et appelle à un changement des perspectives, pour passer d'une conception du logement hors marché comme « agréable à avoir » à sa reconnaissance comme infrastructure essentielle, sans laquelle nos collectivités ne peuvent pas fonctionner efficacement.

Recommandations :

Fournir un financement de contribution prévisible à long terme et à faible coût pour la construction, l'acquisition et la préservation de logements hors marché.

Assurer la disponibilité de l'aide au logement pour les ménages à faible revenu.

Encourager l'expansion, la fusion et le regroupement dans le secteur du logement hors marché, tout en cherchant à compléter le financement gouvernemental par des sources de financement supplémentaires.

Citation :

« Ce rapport souligne la nécessité d'un financement prévisible et à long terme pour les logements hors marché. Pour que le Canada corrige le tir, un changement de politique orchestré par le gouvernement fédéral est nécessaire. Il ne suffira pas de financer quelques autres projets. Faire davantage ce que nous faisons depuis 25 ans ne répondra pas aux besoins. Un effort bien planifié visant à investir dans l'offre et l'entretien de logements hors marché aura plutôt un effet d'entraînement sur l'ensemble du secteur de l'habitation, ce qui produira un rendement correspondant qui aura une incidence sur l'économie canadienne en général. Après tout, lorsque les gens ont un chez-soi permanent, ils sont généralement en bonne santé et productifs. »

Sam Watts, président du Groupe de travail sur l'augmentation du secteur du logement hors marché au Canada

Faits en bref :

Le CNL a mis sur pied un groupe de travail chargé de préparer ce rapport pour fournir des conseils au gouvernement du Canada en réponse à une lettre du ministre Fraser à Tim Richter , coprésident du CNL.

en réponse à une lettre du ministre Fraser à , coprésident du CNL. Les trois rapports précédents du CNL, ainsi que le premier comité d'examen, ont tous recommandé l'expansion du secteur du logement hors marché comme moyen d'obtenir de meilleurs résultats en matière de logement pour les Canadiens.

Le rapport a été élaboré à la suite de consultations avec des chefs de file du secteur du logement hors marché qui ont de l'expérience dans l'élaboration et la gestion de logements. Le groupe de travail a demandé ce dont leurs organisations ont besoin pour prospérer, et comment les organisations modifieraient le système afin d'étendre le secteur du logement hors marché.

Le groupe de travail a également examiné le secteur du logement hors marché dans les pays qui excellent dans ce domaine. À 3,5 %, le secteur canadien du logement hors marché représente une plus petite proportion du système de logement que dans les années 1990 (6 %). De plus, le secteur du logement hors marché du Canada est beaucoup plus petit que dans d'autres pays comme le Royaume-Uni (16 %), la France (17 %), le Danemark (20 %) et l'Autriche (23 %).

est beaucoup plus petit que dans d'autres pays comme le Royaume-Uni (16 %), la (17 %), le Danemark (20 %) et l'Autriche (23 %). Bien que les coûts de l'expansion du secteur du logement hors marché soient importants, les coûts de l'inaction seraient plus élevés. Une étude menée dans quatre villes canadiennes a révélé que les coûts de soutien d'une personne sans logement dans un logement abordable étaient de 5 000 $ à 8 000 $, comparativement à 13 000 $ à 42 000 $ dans des refuges d'urgence ou de 66 000 $ à 120 000 $ en milieu institutionnel.

