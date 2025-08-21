Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
21 août, 2025, 16:00 ET
WHITE ROCK, BC, le 21 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence d'Ernie Klassen, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches et député de Surrey-Sud--White Rock, de l'honorable Jagrup Brar, ministre des Mines et des Minéraux critiques, de Megan Knight, mairesse de White Rock, et de Harley Chappell, Chef de la Première Nation Semiahmoo.
Date :
Le vendredi 22 août 2025
Heure :
13 h (HP)
Lieu :
The White Rock (P'Quals)
White Rock (Colombie-Britannique) V4B 1C7
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Site Web : White Rock, BC | Official Website
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ministère du Logement et des Affaires municipales, 236-475-4435, [email protected]; Gagan Lidhran, Coordonnatrice des Relations avec les médias, Ville de White Rock, 778-866-8514, Courriel : [email protected]
