Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Toronto
20 août, 2025, 12:35 ET
TORONTO, le 20 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une importante annonce concernant des infrastructures communautaires à Toronto en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, et d'Olivia Chow, mairesse de la Ville de Toronto.
Date :
Jeudi 21 août 2025
Heure :
10 h 15 (HE)
RSVP :
Les médias qui souhaitent assister à l'annonce sont priés de s'accréditer auprès de Renée LeBlanc Proctor et du service des relations avec les médias.
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
