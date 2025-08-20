KINGSTON, ON, le 20 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'associe à la Homes for Heroes Foundation en investissant plus de 1,9 million de dollars pour venir en aide aux anciens combattants sans domicile à Kingston.

La Homes For Heroes Foundation a ouvert un village de minimaisons en février 2024 afin que les vétérans en situation d'itinérance puissent disposer d'un logement sûr et abordable. Les anciens combattants bénéficieront d'un soutien continu, notamment sous forme de conseils, de formation professionnelle et de services de santé mentale, pendant qu'ils se remettent sur pied.

Vivre parmi d'autres anciens combattants procurera aux résidents de cette communauté un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel, ce qui les aidera à retrouver plus facilement de la stabilité et leur indépendance. Ce projet permettra à ceux qui ont servi le Canada d'avoir accès au logement, aux soins et au respect qu'ils méritent.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir cet important projet à Kingston. Homes for Heroes offre aux anciens combattants un lieu de vie sûr, ainsi que les ressources et la communauté dont ils ont besoin pour s'épanouir. En investissant dans des initiatives comme celle-ci, nous veillons à ce que ceux qui ont servi notre pays bénéficient de la dignité, des soins et des possibilités qu'ils méritent. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« En construisant le Village des vétérans, la Homes for Heroes Foundation démontre son engagement fort et continu envers les vétérans. Je suis reconnaissant de son soutien dans notre mission qui consiste à mettre fin l'itinérance chronique chez les vétérans et à garantir que les anciens combattants et leurs familles bénéficient du soutien dont ils ont besoin, là et quand ils en ont besoin. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Le Village des vétérans de la Homes for Heroes Foundation sera un lieu où ceux qui ont servi notre pays peuvent reconstruire leur vie avec la stabilité, le soutien et le sentiment d'appartenance qu'ils méritent. Cet investissement reflète notre profonde gratitude pour leur service et notre engagement à mettre fin à l'itinérance chez les vétérans au Canada. »

L'honorable Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, en Ontario

« La Homes For Heroes Foundation est honorée d'accueillir l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants, pour une visite du Village des vétérans de Kingston. Le soutien que nous avons reçu au cours des deux dernières années dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans (PLIV) a été essentiel pour nous permettre de fournir de l'aide à nos résidents. Notre équipe dévouée travaille sans relâche pour aider ceux qui ont défendu le Canada à se réinsérer dans la vie civile. Nous sommes fiers de bénéficier du soutien continu du gouvernement fédéral qui rend hommage à ceux qui ont veillé sur nous. Kingston est notre troisième Village des vétérans, et nous sommes en train d'en construire deux autres à London et à Winnipeg. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons éliminer le problème de l'itinérance chez les vétérans. »

Brad Field , président-directeur général de la Homes For Heroes Foundation.

Faits en bref

La Homes For Heroes Foundation reçoit 1 939 165 $ dans le cadre du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans (PLIV).

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, qui prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour des suppléments au loyer et des services intégrés, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche, l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. En avril 2025, on estimait à environ 2 000 le nombre de vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur dix ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment avec des gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

, un plan de plus de 115 milliards de dollars sur dix ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fournit 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera allouée à des projets destinés aux vétéranes, ainsi qu'aux vétérans appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

Le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur 9 ans, de 2019-2020 à 2027-2028, dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, pour prévenir et réduire l'itinérance, y compris l'itinérance chronique. Le gouvernement du Canada travaille avec les communautés pour concevoir et mettre en œuvre des projets visant les priorités communautaires et dont les résultats prévus sont clairement définis.

travaille avec les communautés pour concevoir et mettre en œuvre des projets visant les priorités communautaires et dont les résultats prévus sont clairement définis. Le gouvernement fédéral investit 250 millions de dollars sur 2 ans, en 2025 et 2026, dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements pour soutenir les collectivités à réduire l'itinérance hors refuges et à éliminer les campements. Ce financement, qui est égalé par les partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux, s'appuie sur la mise en œuvre de plans de réponse communautaire aux campements. Les fonds soutiennent des activités telles que la création de logements supervisés, la rénovation de refuges d'urgence permanent ou temporaire, ainsi que la création, l'augmentation et l'amélioration des services visant à rejoindre les personnes en situation d'itinérance.

