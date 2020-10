Un nouveau rapport des ACVM souligne la sensibilisation des investisseurs en cette période de turbulences

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Pour donner le coup d'envoi du Mois de l'éducation des investisseurs, qui se tient en octobre, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui un nouveau rapport, La sensibilisation des investisseurs au Canada en 2020, sous les thèmes récurrents des manières d'affronter la volatilité des marchés et d'éviter les escroqueries.

Tandis que la majeure partie du pays entrait en confinement en mars dernier face à l'éclosion de COVID-19, les répercussions ont été presque instantanées, notamment des reculs massifs en une seule journée sur les marchés canadiens qui ont ébranlé autant les investisseurs que les escrocs, ces derniers ayant profité de l'occasion pour exploiter la peur et la confusion. En réaction à cet événement sans précédent, les ACVM ont réorienté sans tarder leurs messages en matière de sensibilisation des investisseurs et de culture financière afin de les adapter à l'évolution rapide du paysage financier.

« La pandémie de COVID-19 et son incidence sur l'ensemble des Canadiens constituent un événement historique sans précédent », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « Les ACVM et leurs membres ont démontré leur capacité à mettre sur pied des projets novateurs de sensibilisation des investisseurs en cette période aussi éprouvante qu'exceptionnelle. Nous avons réagi promptement et de concert pour aviser les Canadiens des stratagèmes d'investissement potentiellement frauduleux et les inviter à faire preuve de prudence dans leurs décisions financières en période d'incertitude économique. »

Le rapport annuel souligne les initiatives des ACVM et de leurs membres, y compris celles en lien avec l'exploitation financière des aînés, la fraude par affinité, les principes fondamentaux de l'investissement pour les milléniaux et les débutants, l'information financière destinée aux femmes, ainsi que nombre de campagnes locales axées sur la protection des investisseurs et la culture financière.

Il est offert en français et en anglais.

Les ACVM appuient en outre la Semaine mondiale des investisseurs (World Investor Week), qui se tiendra sous l'égide de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) du 5 au 11 octobre.

Pour obtenir les dernières nouvelles des ACVM en matière de sensibilisation des investisseurs, il suffit de suivre le compte Twitter @ACVM_Nouvelles et la page Facebook @CSA.ACVM, ou de consulter leur site Web à l'adresse autorites-valeurs-mobilieres.ca.

D'autres ressources de sensibilisation des investisseurs se trouvent sur les sites Web suivants des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières :

Alberta Securities Commission

CheckFirst.ca

albertasecurities.com

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

https://www.moneysmartmanitoba.ca/fr/

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/

osc.gov.on.ca

Autorité des marchés financiers (Québec)

https://lautorite.qc.ca/grand-public

https://lautorite.qc.ca/grand-public/covid-19

Tes affaires!

Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (FCNB)

fcnb.ca/investing

fcnb.ca/fr/placements

Nova Scotia Securities Commission

nssc.novascotia.ca

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : adressez-vous à votre autorité en valeurs mobilières, dont les coordonnées se trouvent ici.

Médias : reportez-vous à la liste des représentants provinciaux ou territoriaux ci-dessous, ou communiquez avec nous à l'adresse suivante : [email protected].

Renseignements :

Sylvain Théberge Autorité des marchés financiers 514 940-2176 Kristen Rose Commission des valeurs mobilières de

l'Ontario 416 593-2336



Hilary McMeekin Alberta Securities Commission 403 592-8186 Marissa Sollows

Commission des services financiers et des

services aux consommateurs Nouveau-Brunswick 506 643-7853



Jason (Jay) Booth Commission des valeurs mobilières du

Manitoba 204 945-1660 Steve Dowling Superintendent of Securities Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard 902 368-4550



David Harrison Nova Scotia Securities Commission 902 424-8586 Tom Hall

Bureau du surintendant des valeurs mobilières Territoires du Nord-Ouest 867 767-9305



Renée Dyer

Office of the Superintendent of Securities Terre-Neuve-et-Labrador 709 729-4909 Jeff Mason Bureau des valeurs mobilières Nunavut 867 975-6591



Rhonda Horte Bureau du surintendant des valeurs mobilières

du Yukon 867 667-5466



SOURCE Autorité des marchés financiers

Liens connexes

http://www.lautorite.qc.ca/