CALGARY, AB, le 26 juin 2025 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui leur Plan d'affaires 2025-2028, qui énonce les priorités de leurs membres pour les trois prochaines années. Poursuivant deux objectifs fondamentaux, soit de rehausser la compétitivité des marchés des capitaux canadiens et de bonifier la protection des investisseurs, il souligne leur engagement soutenu à l'égard d'une réglementation souple et harmonisée.

Le plan tient compte des conditions incertaines dans lesquelles les entreprises et les investisseurs canadiens évoluent et repose sur quatre objectifs principaux qui, ensemble, constituent le fondement stable, fiable et unifié des marchés des capitaux du Canada, à savoir :

Les marchés des capitaux : Les ACVM maintiendront un cadre réglementaire qui soutient l'efficience, l'efficacité et la compétitivité des marchés des capitaux du Canada à l'échelle mondiale.

Les investisseurs : Les ACVM continueront de renforcer la protection des investisseurs et leur confiance envers les marchés, pierres angulaires de l'intégrité et de la résilience à long terme des marchés.

L'innovation et la technologie : Les ACVM favoriseront l'innovation positive et responsable sur les marchés des capitaux, tout en veillant à ce que leur cadre réglementaire s'ajuste aux nouvelles réalités commerciales des participants au marché.

Les risques systémiques : Les ACVM continueront de repérer et d'évaluer les risques susceptibles d'avoir une incidence sur la stabilité des marchés des capitaux du Canada ou l'économie en général, et d'y répondre.

« Notre Plan d'affaires établit des initiatives ambitieuses en soutien à nos marchés, aux entreprises et aux investisseurs », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission (ASC). « Il témoigne des défis que posent la conjoncture économique mondiale, les attentes changeantes des investisseurs et l'évolution rapide de la technologie. Plus que jamais, les autorités en valeurs mobilières du Canada doivent s'unir pour assumer leur rôle de gardien de nos marchés des capitaux avec la vigilance, le discernement et la souplesse qu'il commande. »

La publication du Plan d'affaires coïncide également avec le renouvellement du mandat de Stan Magidson, président-directeur général de l'ASC, à titre de président des ACVM, ainsi que de celui du vice-président des ACVM, David Cheop, président-directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba. Le mandat de Grant Vingoe, président et chef de la direction de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, à titre de président du Comité de coordination de la réglementation des ACVM a également été reconduit.

Tout en se concentrant sur l'atteinte des objectifs stratégiques énoncés dans le Plan d'affaires, les ACVM continueront néanmoins à faire preuve d'agilité face aux nouvelles situations engendrées par l'évolution de la conjoncture des marchés des capitaux.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

