Un nouveau rapport canadien montre qu'une attitude positive est préférable à la critique dans la prise en charge du diabète

Les Canadiens qui vivent avec le diabète de type 2 sont d'avis que les paroles d'encouragement, les commentaires positifs et les outils de soutien sont de puissantes sources de motivation.

MISSISSAUGA, Ontario, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Abbott (NYSE: ABT) a publié aujourd'hui de nouvelles données qui mettent en relief les défis émotionnels vécus par les personnes vivant avec le diabète de type 2 et qui révèlent les sources de motivation pour les aider à mieux prendre en charge leur maladie.

Près de 12 millions de Canadiens vivent avec le diabète ou le prédiabète; de ceux-ci, l'immense majorité a reçu ou recevra un diagnostic de diabète de type 2[1]. Si une multitude de facteurs contribuent au développement du diabète de type 2, on laisse souvent entendre que le sort du patient est entre ses propres mains, et que la maladie est associée à des habitudes de vie comme l'alimentation et l'exercice physique[2]. Cette perception, tout comme les paroles et les gestes de l'entourage, peut avoir d'importants effets sur les personnes qui doivent composer avec la réalité de la vie avec le diabète de type 2.

Le « Rapport FreeStyle Libre d'Abbott : La motivation positive, un puissant moteur pour la gestion du diabète de type 2 » s'attarde aux expériences des Canadiens vivant avec le diabète de type 2 et aux facteurs qui influencent leurs soins. Ce rapport inclut des recommandations d'un panel d'experts s'adressant aux patients qui vivent avec la maladie, à leurs proches, à leurs équipes de soignants et aux meneurs des gouvernements et des communautés afin de favoriser un soutien empreint d'encouragement et d'empathie.

Voici quelques faits saillants issus du rapport :

Le diabète de type 2 peut entraîner toute une gamme d'émotions chez les Canadiens qu'il touche : plusieurs se disent stressés (25 %) ou anxieux (21 %)[3].

plusieurs se disent stressés (25 %) ou anxieux (21 %)[3]. L'attitude positive est essentielle : les patients canadiens s'entendent pour dire que le renforcement positif, tant de la part de leur professionnel de la santé (80 %) que de leurs proches (67 %), les aide à mieux prendre en charge leur diabète[4].

les patients canadiens s'entendent pour dire que le renforcement positif, tant de la part de leur professionnel de la santé (80 %) que de leurs proches (67 %), les aide à mieux prendre en charge leur diabète[4]. L'avis des professionnels de la santé est le bienvenu : deux patients canadiens sur cinq (41 %) apprécient les conseils offerts par leurs professionnels de la santé.

deux patients canadiens sur cinq (41 %) apprécient les conseils offerts par leurs professionnels de la santé. Les données contribuent à la motivation : les utilisateurs d'outils de surveillance du glucose par capteur, comme les systèmes FreeStyle Libre d'Abbott, disent que les renseignements fournis par ces outils les aident à comprendre la façon dont leurs choix liés aux habitudes de vie influencent leur diabète (82 %) et les aident à garder la motivation pour améliorer leur prise en charge de la maladie (77 %)[5].

« Je vois comment les données provenant d'outils comme les systèmes flash de surveillance du glucose peuvent aider à faire naître chez les patients un sentiment d'accomplissement qui contribue à leur motivation », a mentionné Mélanie Desautels, infirmière clinicienne en diabète au CSSS Champlain-Charles-LeMoyne. « En plus de faire une place à la technologie, nous devons tous mettre la main à la pâte pour veiller à ce que les personnes vivant avec le diabète se sentent mieux appuyées. La reconnaissance de leurs efforts par les professionnels de la santé peut grandement aider les patients dans leur parcours de prise en charge du diabète. »

Le rapport présente les recommandations d'experts dans le domaine du diabète, y compris Mme Desautels, afin de soutenir l'expérience des Canadiens qui vivent avec le diabète. Parmi ces recommandations, on retrouve l'écoute empathique, l'adoption d'une attitude positive et l'utilisation d'outils de prise en charge du diabète, comme le système FreeStyle Libre 2* d'Abbott, qui peuvent aider les patients à mieux comprendre leur parcours de santé en leur offrant en temps réel des informations sur leurs progrès. Les experts donnent également des conseils pour aider les personnes qui vivent avec le diabète à cultiver la motivation.

« Chez Abbott, nous avons à cœur d'améliorer la vie des gens qui vivent avec le diabète », a déclaré Luz Herrera, directrice générale d'Abbott Soins du diabète Canada. « En mettant en lumière l'expérience des personnes qui vivent avec le diabète de type 2 et en offrant des solutions concrètes, nous souhaitons favoriser la santé et le bien-être de millions de personnes, d'un océan à l'autre, dans leur cheminement vers une meilleure santé. »

Pour en savoir davantage au sujet du rapport, consultez le monfreestyle.ca .

À propos du rapport :

Le « Rapport FreeStyle Libre » d'Abbott examine les points de vue des Canadiens qui vivent avec le diabète de type 2 et le rôle de la motivation dans la prise en charge et l'expérience globale du diabète.

Ce rapport se fonde sur des données tirées d'un sondage en ligne effectué par Léger Marketing au nom d'Abbott entre le 23 et le 30 mai 2024. Il a été mené auprès de 307 répondants canadiens, âgés de 18 ans et plus et vivant avec le diabète de type 2; un échantillon de probabilité aurait une marge d'erreur de ± 5,6 %, 19 fois sur 20. L'échantillon a été conçu de manière à refléter adéquatement la diversité de la population canadienne sur les plans de la région, du sexe, de l'âge, du groupe ethnique et du groupe linguistique.

À propos d'Abbott :

Abbott est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à profiter pleinement de la vie, à chaque étape. Nous offrons des technologies révolutionnaires qui touchent l'ensemble des soins de santé, avec des unités commerciales dans les secteurs des produits diagnostiques, des appareils médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 114 000 employés répondent aux besoins de la population dans plus de 160 pays.

Visitez notre site www.abbott.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X et YouTube.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

* Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

