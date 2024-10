OTTAWA, ON, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Compétences Transformation Alimentaire Canada a lancé aujourd'hui AptAliment, un nouveau programme qui reconnaît que plus de 800 000 personnes en situation de handicap au Canada ont le potentiel de trouver un emploi valorisant, mais sont sans emploi.

L'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons est un important employeur du pays, avec une main-d'œuvre de plus de 310 000 personnes en 2023. Toutefois, en raison de la croissance de l'industrie et des départs à la retraite, la demande en nouveaux employés nécessite l'ajout de près de 12 000 personnes par an. Renforcer la diversité et l'inclusion de la main-d'œuvre de l'industrie, qui surpasse déjà la main-d'œuvre générale en matière d'emploi de nouveaux Canadiens, est une grande priorité, tout comme l'exploitation du potentiel d'engagement des personnes en situation de handicap.

« L'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons est moins performante en ce qui concerne le nombre de personnes en situation de handicap ou qui ont des limitations fonctionnelles dans le milieu de travail. Environ un Canadien sur trois s'identifie comme ayant une incapacité, mais cela n'est pas représentatif de la main-d'œuvre de l'industrie, a déclaré Jennefer Griffith, directrice générale de Compétences Transformation Alimentaire Canada. Nous savons que les entreprises sont prêtes à surmonter les obstacles à l'embauche de personnes en situation de handicap et à s'engager dans l'éducation nécessaire pour favoriser la réussite professionnelle, mais elles ont besoin de soutien. » AptAliment est le premier programme en son genre à cibler les transformateurs d'aliments et de boissons canadiens, afin de mettre en relation les employeurs et les personnes handicapées. »

AptAliment fera passer les employeurs de la prise de conscience à l'action en proposant des modules de formation, des ateliers et des ressources exhaustifs qui donneront aux entreprises les outils nécessaires pour cultiver des environnements inclusifs. En s'associant avec des organisations chefs de file, Compétences Transformation Alimentaire Canada est résolue à établir une nouvelle norme d'excellence pour les milieux de travail où chaque employé se sent valorisé et peut contribuer ses perspectives et ses compétences uniques. Il en résultera un secteur des aliments et des boissons plus diversifié, inclusif et très productif qui embrasse les capacités de toutes et tous.

« À Compétences Transformation Alimentaire Canada, nous croyons que les employeurs et les milieux de travail détiennent la clé de la normalisation de l'inclusion des incapacités. En embrassant la diversité et en favorisant un environnement inclusif, les chefs de file de l'industrie enrichissent non seulement leur milieu de travail, mais libèrent également un vaste potentiel inexploité. En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'intégration des incapacités devienne une pratique standard, et devienne une référence pour d'autres secteurs », a déclaré Deanna Zenger, directrice de programme, AptAliment.

Pour en savoir plus sur AptAliment et vous enregistrer comme employeur, professionnel des RH ou agence de services, visitez https://foodability.ca/.

Compétences Transformation Alimentaire Canada est l'organisme de formation des compétences et de développement de la main-d'œuvre de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons. En tant qu'organisme à but non lucratif situé à Ottawa et ayant des représentants partout au Canada, nous aidons les entreprises de la transformation des aliments et des boissons à former des employés compétents et professionnels et à créer des environnements de travail de calibre. Le travail de Compétences Transformation Alimentaire Canada a un impact direct et positif sur l'attraction des talents, le maintien en poste de la main-d'œuvre et la culture de l'emploi de l'industrie. Grâce à des partenariats avec l'industrie, des associations, des éducateurs et tous les paliers de gouvernement au Canada, l'organisation a développé des ressources précieuses pour le secteur, notamment la Référentiel de compétences alimentaires, l'Institut canadien des transformateurs d'aliments, CertAliment et l'Initiative sur le marché du travail, qui fournit à l'industrie des rapports permettant de prendre des décisions éclairées en matière de main-d'œuvre et de croissance. Visitez www.fpsc-ctac.com.

SOURCE Food Processing Skills Canada

Demandes de renseignements des médias : Isabel Dopta, Conseillère en communication, 519.993.1192, [email protected]