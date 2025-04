OTTAWA, ON, le 3 avril 2025 /CNW/ - Compétences Transformation Alimentaire Canada (CTAC) a diffusé aujourd'hui sa nouvelle étude de consommation intitulée, Impact des tarifs américains sur le comportement des consommateurs d'aliments canadiens.

Ce rapport fait partie d'une série de sondages auprès des consommateurs qui visent à recueillir des renseignements sur les habitudes d'achat d'épiceries des Canadiens, leurs perceptions des produits disponibles et leur réaction face à l'augmentation des prix des aliments et à l'inflation. Ce dernier rapport de la série évalue également la sensibilisation et les préoccupations concernant les tarifs américains et la rhétorique commerciale.

La recherche a confirmé que l'environnement politique a eu un impact direct sur les habitudes d'achat des consommateurs canadiens. 98 % des personnes ayant participé au sondage ont entendu parler des tarifs ou des restrictions sur le commerce entre le Canada et les États-Unis, et 85 % des répondants disent qu'ils sont préoccupés.

Ces préoccupations ont suscité un changement radical de comportement : 43 % des consommateurs ont modifié de manière significative leurs habitudes d'achat ces des deux derniers mois. La principale motivation de ces changements est le désir d'acheter des produits canadiens (81 %) et d'éviter les produits américains (76 %). Les personnes âgées privilégient l'achat de produits canadiens, tandis que les immigrants et les personnes de moins de 35 ans y accordent moins d'importance. Acheter des produits de sa propre province est plus important pour les Québécois (82 %) et moins pour les Albertains (48 %).

67 % des consommateurs déclarent avoir acheté davantage de produits canadiens au cours des deux derniers mois, et 26 % indiquent en avoir acheté « beaucoup plus ». Les consommateurs sont aptes à dire qu'ils ont acheté davantage de fruits et légumes canadiens, suivis des produits de boulangerie et des céréales, des produits en conserve, des viandes/volaille/fruits de mer et des produits laitiers. Les boissons alcoolisées sont au bas de la liste. La moitié des consommateurs déclarent faire plus souvent leurs courses chez des détaillants alimentaires canadiens.

Les principales motivations pour acheter davantage de produits canadiens sont la conviction que c'est bon pour l'économie canadienne (86 %), la « colère/frustration » à l'égard des États-Unis (75 %), le désir d'aider les producteurs d'aliments et de boissons canadiens (72 %) et la fierté canadienne (71 %). Très peu d'entre eux sont motivés par la croyance que les produits canadiens sont moins chers. 52 % des consommateurs qui ont augmenté leurs achats de produits canadiens signalent une augmentation de leur facture d'épicerie, mais seulement 5 % d'entre eux considèrent que cette augmentation est « beaucoup plus élevée ».

Toutefois, l'identification des produits canadiens continue de représenter un défi de taille. Seulement 40 % des consommateurs estiment qu'il est facile de savoir si un produit est « canadien ». La méthodologie la plus courante pour identifier les produits canadiens est la lecture des étiquettes des produits (76 %), suivie de la recherche de symboles canadiens (p. ex., le drapeau) sur les emballages. Seulement 11 % utilisent des applications mobiles ou des outils en ligne et seulement 47 % des répondants ont correctement identifié « Produit du Canada » comme le produit « le plus canadien », ce qui met en évidence un manque de compréhension de l'étiquetage.

« Il existe ici une occasion pour les entreprises canadiennes d'aliments et de boissons de rejoindre les consommateurs à la recherche de produits locaux et canadiens, et pour les décideurs d'utiliser les outils à leur disposition pour proposer un plus grand nombre de produits canadiens aux consommateurs », a déclaré Jennefer Griffith, directrice exécutive de Compétences Transformation Alimentaire Canada.

L'étude révèle que 48 % des personnes qui n'ont pas encore augmenté leurs achats de produits canadiens souhaitent commencer à le faire, mais que la difficulté à identifier les produits canadiens représente un obstacle de taille pour elles. 70 % de tous les consommateurs disent qu'ils achèteraient beaucoup plus de produits canadiens s'il était plus facile de déterminer la mesure dans laquelle ils sont canadiens.

Au total, 1 500 résidents adultes de partout au Canada ont été sondés en ligne, entre le 17 et le 20 mars 2025. La marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste de cette taille est de ± 3 %, 19 fois sur 20.

Pour explorer d'autres informations concernant les consommateurs et les recommandations pour l'industrie, téléchargez le rapport ici.

Compétences Transformation Alimentaire Canada est l'organisation de développement de la main-d'œuvre de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons. Comme organisme sans but lucratif établi à Ottawa ayant des représentants partout au Canada, l'organisation soutient tous les fabricants d'aliments et de boissons du pays dans le développement d'une main-d'œuvre et de milieux de travail compétents et professionnels. Ce que nous faisons se répercute directement et positivement sur l'attraction de talent, le maintien en poste des travailleurs et la culture d'emploi de l'industrie. Grâce à ses partenariats avec l'industrie, les associations, les éducateurs et tous les paliers de gouvernement du Canada, l'organisation a su développer des ressources exceptionnelles pour l'industrie, notamment AptAliment, le Référentiel de compétences alimentairesMC, l'Institut canadien des fabricants d'alimentsMC, CertAlimentMC et l'initiative d'information sur le marché du travail.

