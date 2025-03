OTTAWA, ON , le 27 mars 2025 /CNW/ - Compétences Transformation Alimentaire Canada (CTAC) annonce aujourd'hui trois nouveaux programmes qui appuieront les entreprises canadiennes des aliments et des boissons et leurs employés. Ces programmes permettront aux entreprises de recruter, de former et de maintenir en poste plus facilement leurs employés pour que la production canadienne d'aliments et de boissons demeure forte et résiliente, malgré les menaces qui pèsent sur la souveraineté et l'économie du Canada.

Logo CTAC (Groupe CNW/Food Processing Skills Canada)

« Avec les menaces politiques et l'évolution rapide des attentes de notre partenaire commercial américain, c'est une période difficile pour les entreprises et l'ensemble des Canadiens, mais c'est aussi une période de potentiel pour l'industrie de la transformation des aliments et des boissons : une période pour investir dans les gens de l'industrie et bâtir la prospérité pour l'avenir », a déclaré Jennefer Griffith, directrice exécutive de Compétences Transformation Alimentaire Canada.

Les trois programmes suivants sont immédiatement accessibles aux entreprises canadiennes du secteur des aliments et des boissons, en sus de la gamme de ressources de CTAC.

Afin de soutenir les normes de salubrité alimentaire les plus élevées possibles dans l'industrie canadienne des aliments et des boissons, CTAC a mis sur pied une nouvelle initiative intitulée Investir dans la salubrité alimentaire offrant un remboursement pouvant atteindre jusqu'à 70 % des coûts de formation des employés. Les nouveaux forfaits de formation offrent aux entreprises une occasion exceptionnelle d'améliorer les compétences des travailleurs de production et des superviseurs en matière de salubrité alimentaire et d'assurance de la qualité. Des curriculums d'apprentissage en ligne consacrés aux notions de la salubrité alimentaire et de l'assurance qualité, ainsi que des Chromebook permettant d'accéder facilement au matériel de formation, facilitent l'apprentissage.

Pour soutenir les mises en relations entre les étudiants de niveau postsecondaire et les employeurs canadiens, CTAC a obtenu le renouvellement du financement du Programme de stages pratiques pour étudiants. Les entreprises du secteur des aliments et des boissons peuvent obtenir jusqu'à concurrence de 7 000 $ par étudiant, par session, pour un placement coopératif cet été, cet automne et cet hiver. Les étudiants apprécient les emplois dans l'industrie, qui leur permettent de faire le lien entre l'apprentissage académique et l'application dans le monde réel, et leur donnent l'occasion de mettre en pratique des idées nouvelles et des compétences novatrices. Pour les entreprises, la recherche a démontré que les stages pratiques constituent une expérience positive pour les employeurs et les étudiants, qui débouche souvent sur un engagement à plein temps après l'obtention du diplôme.

S'appuyant sur le succès du projet pilote Affinez-vous - Gérer avec de l'intelligence émotionnelle, CTAC crée une nouvelle cohorte de 50 gestionnaires qui pourront participer gratuitement. Ce programme de quatre mois vise à renforcer les compétences en leadership et à soutenir le perfectionnement professionnel des gestionnaires au moyen d'une méthode pratique de développement des compétences d'intelligence émotionnelle. Le programme utilise une méthode d'apprentissage mixte avec le Défi Acahkos Plus, des webinaires en direct et des modules d'apprentissage en ligne sur l'autodétermination, la gestion d'équipe et l'impact organisationnel.

« En tant qu'organisation, nous réagissons à l'environnement commercial actuel en élargissant notre offre de programmes pour faire en sorte que les opérations canadiennes continuent de fonctionner en douceur et que la main-d'œuvre continue de fournir les meilleurs produits alimentaires et de boissons canadiens aux consommateurs », a mentionné Mike Timani, président de Compétences Transformation Alimentaire Canada.

Le financement d'Affinez-vous est assuré par l'initiative Compétences futures du gouvernement du Canada. Le financement des stages pratiques pour étudiants est assuré par le Programme de stages pratiques pour étudiants du gouvernement du Canada. Le financement du programme Investir dans la salubrité alimentaire est assuré par un partenariat avec la Société de recherche sociale appliquée.

Pour en savoir plus sur ces programmes, veuillez visiter www.fpsc-ctac.com

Compétences Transformation Alimentaire Canada est l'organisme de formation et de développement de la main-d'œuvre de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons. En tant qu'organisme à but non lucratif établi à Ottawa et doté de représentants partout au Canada, l'organisation aide les entreprises de transformation des aliments et des boissons à former des employés et à créer des environnements de travail compétents et professionnels. Le travail de Compétences Transformation Alimentaire Canada se répercute directement et positivement sur l'attraction de talents, le maintien en poste de la main-d'œuvre et la culture d'emploi de l'industrie. Grâce à des partenariats avec l'industrie, les associations, les éducateurs et tous les paliers de gouvernement au Canada, l'organisme a développé des ressources précieuses pour le secteur, notamment AptAliment, le Référentiel de compétences alimentaires, l'Institut canadien des transformateurs d'aliments, CertAliment et l'Initiative sur le marché du travail.

