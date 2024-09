OTTAWA, ON, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Compétences Transformation Alimentaire Canada annonce aujourd'hui un nouvel accord de financement de 5,5 M$ dans le cadre du programme Compétences pour réussir du gouvernement du Canada pour la formation professionnelle pancanadienne et d'autres initiatives liées à la main-d'œuvre.

Logo de Skills Training Across Canada (Groupe CNW/Food Processing Skills Canada)

En reconnaissance des compétences clés essentielles à la réussite de l'apprentissage, du travail et de la vie, Compétences Transformation Alimentaire Canada célèbre la Journée compétences pour réussir avec le lancement de Formation professionnelle pancanadienne - une initiative éprouvée dotée d'un mandat élargi pour soutenir les travailleurs de première ligne, les nouveaux employés et les chercheurs d'emploi qui se préparent à travailler dans l'industrie canadienne de la fabrication d'aliments et de boissons.

Le secteur canadien de la fabrication d'aliments et de boissons représente une contribution de 35,2 milliards de dollars au PIB du pays et figure parmi les principaux employeurs, avec une main-d'œuvre forte de plus de 310 000 personnes en 2023. Cependant, le rapport Croissance et perspectives de l'industrie de décembre 2023 et publié par Compétences Transformation Alimentaire Canada a révélé d'importants besoins annuels moyens en matière d'embauche dans le secteur, soit environ 11 500 nouveaux employés par année, principalement pour remplacer les 66 800 départs à la retraite et les départs liés à l'âge, tout en tenant compte de la croissance projetée de l'industrie et des gains de productivité de la main-d'œuvre.

« La priorité absolue de Compétences Transformation Alimentaire Canada est de s'assurer que les employeurs canadiens disposent des bons outils pour aider leurs employés à exceller dans leur carrière », a déclaré Jennefer Griffith, directrice générale de Compétences Transformation Alimentaire Canada. « Au fil des ans, nous avons constaté que plus de 90 % des participants à nos programmes précédents déclarent avoir enregistré une amélioration du rendement professionnel et de la productivité de l'entreprise. Lorsque les nouvelles recrues et les employés se sentent valorisés par la formation et le perfectionnement professionnel, la confiance et les compétences de la main-d'œuvre d'une entreprise augmentent de façon exponentielle.

Le nouveau programme de Formation professionnelle a été conçu pour améliorer les compétences essentielles et transférables de 800 travailleurs de première ligne et de 1 500 chercheurs d'emploi dans l'ensemble du pays, grâce à des formations, des webinaires et des ressources en anglais et en français. Le programme d'études respecte le modèle des « Compétences pour réussir » du gouvernement canadien et le cadre d'apprentissage et de reconnaissance de l'industrie.

La formation pour les nouveaux employés et les travailleurs de première ligne fournira une formation complète en ligne pour transformer les employés en apprenants numériques confiants grâce à une approche mixte qui comprend une intégration, du contenu axé sur les objectifs, de l'encadrement, de la ludification et du perfectionnement professionnel autodirigé. Le programme sera offert en français dès janvier 2025.

Une formation de préparation à l'emploi pour les chercheurs d'emploi en contact avec le gouvernement et les organisations de services communautaires sera également offerte plus tard cet automne. La formation offrira des cours dispensés dans plusieurs langues, dont le français, l'espagnol, le mandarin et le tagalog.

« Le programme de Formation professionnelle pancanadienne pour les superviseurs que nous avons suivi en 2023 a été d'une valeur inestimable pour notre équipe. La formation est fréquemment citée en référence dans l'ensemble de notre entreprise et permet aux employés d'acquérir les compétences nécessaires pour améliorer leurs capacités et exceller dans leurs tâches quotidiennes. Je recommande vivement le nouveau programme de Formation professionnelle pancanadienne pour permettre à toutes les organisations de favoriser l'engagement et bâtir une main-d'œuvre solide », a déclaré Brennan Wiens, gestionnaire des ressources humaines, Harvest Meats, une division de PB OLP.

Pour en apprendre davantage sur le nouveau programme de Formation professionnelle pancanadienne et pour vous inscrire, visitez www.stac-fpsc.com

Les entreprises qui souhaitent s'inscrire à l'avance à la version en français de la Formation professionnelle pancanadienne, qui débutera en janvier 2025, peuvent suivre ce lien.

Compétences Transformation Alimentaire Canada représente l'organisation de perfectionnement et de formation professionnelle de la main-d'œuvre de l'industrie de l'alimentation et des boissons. Organisme sans but lucratif, situé à Ottawa et représenté dans tout le Canada, il soutient les entreprises de fabrication d'aliments et de boissons dans la formation d'employés et d'environnements de travail qualifiés et professionnels. Le travail de Compétences Transformation Alimentaire Canada influence directement et positivement le recrutement des talents, la rétention de la main-d'œuvre et la culture de l'emploi. Par l'entremise de nos partenariats avec l'industrie, les associations, les éducateurs et tous les paliers gouvernementaux du Canada, l'organisation a conçu des ressources précieuses pour le secteur, dont la Bibliothèque des compétences alimentaires, l'Institut canadien des transformateurs d'aliments, le programme CertAliment et les Rapports d'information sur le marché du travail pour éclairer les décisions en matière de main-d'oeuvre et de croissance. Visitez le www.fpsc-ctac.com.

