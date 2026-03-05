Atlantic Veterinary College (AVC), Mitacs et Boehringer Ingelheim Canada s'associent pour lancer le Programme de résidence en parasitologie vétérinaire

CHARLOTTETOWN, PE, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le Collège vétérinaire de l'Atlantique (AVC) de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, avec le soutien de Mitacs et de Boehringer Ingelheim Canada, a lancé un programme de résidence en parasitologie vétérinaire ciblant un objectif majeur : répondre à la menace croissante que pose le ver du cœur chez les chiens dans Canada atlantique.

Le premier résident du programme, le Dr William Robbins, possède une vaste expertise en parasitologie et étudie l'émergence du ver du cœur du chien (Dirofilaria immitis) dans la région. Autrefois absent de Canada atlantique, le ver du cœur touche maintenant les chiens et la faune comme les coyotes et les renards. Les recherches du Dr Robbins examinent également le risque que des souches résistantes aux médicaments entrent au Canada par l'intermédiaire de chiens importés, visant à améliorer la sensibilisation, la détection précoce et les stratégies de prévention pour les médecins vétérinaires et les propriétaires d'animaux.

« Peu de maladies parasitiques chez les animaux de compagnie sont connues pour avoir des effets économiques et pathologiques tels que ceux qu'entraîne Dirofilaria immitis, l'agent causal de la maladie du ver du cœur », a déclaré le Dr Robbins. « Jusqu'à tout récemment, D. immitis n'était pas établi dans Canada atlantique. Il est impératif d'étudier ce parasite émergent afin d'orienter les pratiques de traitement et de prise en charge des animaux de compagnie dans la région. »

La Dre Nina Germitsch, professeure adjointe de parasitologie vétérinaire à l'AVC, souligne l'importance de comprendre l'émergence des parasites dans Canada atlantique.

« Ces dernières années, plusieurs parasites ont émergé dans cette région. Parmi eux, le ver du cœur du chien (Dirofilaria immitis) est devenu une préoccupation croissante », a déclaré la Dre Germitsch. « Bien que plusieurs cas aient été diagnostiqués dans Canada atlantique, notre compréhension de ses répercussions plus larges sur la population animale locale demeure limitée. »

Reconnaissant l'importance d'explorer la parasitologie d'un point de vue canadien, Boehringer Ingelheim Canada a financé l'établissement du programme de résidence.

« Des parasites comme le ver du cœur menacent la santé animale au Canada », a déclaré Fabio Barone, vice-président de Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada. « Grâce à des recherches innovatrices et à une forte collaboration avec nos partenaires académiques, nous œuvrons à protéger la santé des chiens et de la faune et à aider à prévenir la propagation de parasites dangereux. Ce programme de résidence témoigne de ce qui peut être accompli lorsque l'industrie et le milieu universitaire unissent leurs forces pour faire progresser la parasitologie et protéger les animaux de part et d'autre au pays. »

La Dre Germitsch a expliqué l'importance du programme de résidence et comment il bénéficiera à la santé animale et publique.

« Grâce au tout premier programme de résidence en parasitologie reconnu au Canada, nous franchissons une étape majeure vers le renforcement de notre capacité nationale à étudier et à gérer les infections parasitaires », a déclaré la Dre Germitsch. « Ce programme nous aidera non seulement à mieux répondre aux préoccupations émergentes telles que le ver du cœur chez les chiens dans Canada atlantique, mais aussi à acquérir une expertise à long terme qui profitera à la santé animale et publique à travers le pays. »

Mitacs a fourni un financement de contrepartie pour le programme de résidence.

« Mitacs est fier de soutenir le lancement du nouveau programme de résidence en parasitologie au Collège vétérinaire de l'Atlantique (AVC) de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard », a déclaré Ives Kennedy Eyquem, conseiller en développement des affaires, Canada atlantique, chez Mitacs. « Par le biais de son partenariat avec Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc., Mitacs a contribué un financement de contrepartie pour aider à mettre sur pied le programme. Mitacs s'engage à faire progresser la recherche et l'innovation canadiennes en connectant l'industrie et le milieu universitaire pour relever des défis concrets. »

