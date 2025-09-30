TORONTO, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Une nouvelle initiative vise à améliorer les soins aux Canadiens touchés par des affections cardiovasculaires-rénales-métaboliques (CRM), une combinaison complexe et de plus en plus courante de maladies cardiaques, rénales et métaboliques. L'initiative, menée par l'University Health Network (UHN) (le Réseau universitaire de santé), vise à soutenir les équipes de soins, à améliorer la coordination entre les spécialités et à explorer comment les outils numériques peuvent permettre des soins connectés tout en renforçant les capacités et en améliorant la prise en charge des maladies chroniques basée sur les données.

Un patient individuel peut être aux prises avec de nombreuses affections CRM, mais les soins sont souvent prodigués en silos, laissant les patients naviguer entre plusieurs spécialistes et rendez-vous et plans de traitement. Cette approche peut entraîner des lacunes dans les soins, des résultats de santé moins qu'optimaux pour les patients, une pression inutile sur les personnes vivant avec ces affections et une pression accrue sur le système de santé. Cette nouvelle initiative vise à relever ces défis en développant un modèle de soins plus connecté et axé sur le patient.

Ces maladies interreliées figurent parmi les principales causes d'hospitalisation et de coûts des soins de santé au Canada. Les maladies chroniques comme l'insuffisance cardiaque figurent parmi les principales causes d'hospitalisation. Les affections comme le diabète et la maladie rénale sont également reconnues comme facteurs clés pour éviter les hospitalisations1. Les maladies cardiovasculaires à elles seules coûteraient à l'économie canadienne plus de 21 milliards de dollars par année en coûts directs et indirects2.

Cette nouvelle initiative s'appuie sur la base d'une collaboration en 2022 entre UHN et Boehringer Ingelheim Canada, qui visait à améliorer les soins pour les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque grâce à l'innovation numérique. Ce projet a tiré parti de Medly, une plateforme thérapeutique numérique, et, à ce jour, il a soutenu plus de 2 500 personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. Il a démontré comment les soins virtuels peuvent améliorer l'accès aux soins de santé, habiliter les employés et réduire le fardeau sur le système de santé.

Aujourd'hui, UHN et Boehringer travaillent sur une version élargie de Medly, appelée Medly CRM, pour soutenir les personnes vivant avec un spectre plus large d'affections CRM. Medly CRM, en cours de développement, intègrera des parcours cliniques dans de nombreuses spécialités, créera l'infrastructure nécessaire de données et mettra en application une conception axée sur l'utilisateur pour s'assurer que la plateforme répond aux besoins des patients et des équipes de soins. L'objectif est de permettre la collecte de données en temps réel et l'engagement pour soutenir des soins plus coordonnés et personnalisés. En plus de soutenir les équipes cliniques, la plateforme devrait générer des données probantes en milieu réel pouvant orienter les normes de soins futures.

« Medly nous a démontré que lorsque les patients bénéficient des bons outils numériques, ils peuvent prendre en charge des affections complexes avec confiance et de manière proactive », déclare le Dr Joseph Cafazzo, directeur exécutif du génie biomédical et du Centre for Digital Therapeutics à l'UHN. « Avec Medly CRM, nous élargissons cette vision de soutenir les personnes atteintes de maladies cardiaques, rénales et métaboliques qui se chevauchent, aidant les équipes de soins à optimiser les capacités tout en prodiguant des soins plus coordonnés fondés sur les données ».

Medly CRM est soutenu par Boehringer Ingelheim Canada avec l'engagement commun d'améliorer la vie des personnes vivant avec des affections CRM et de faire progresser des solutions de santé durables.

« Les personnes atteintes d'affections CRM font souvent face à des soins fragmentés qui ne reflètent pas la complexité de leurs besoins en matière de santé, » dit la Dre Rasha Eldesouky Abouelabbas, Vice-présidente, Affaires médicales et réglementaires chez Boehringer Ingelheim Canada. « En collaborant avec l'UHN, nous visons à soutenir une approche plus coordonnée, axée sur les données et plus réactive aux réalités que les patients affrontent chaque jour ».

Alors que le développement est en cours, la plateforme Medly CRM devrait être prête pour l'adoption clinique d'ici 2027. Alors que le système de santé canadien continue de faire face à une demande croissante et à des ressources limitées, des initiatives comme celle-ci représentent une étape prometteuse vers des soins plus proactifs et en équipe pour les personnes atteintes de maladies chroniques complexes et qui se chevauchent.

À propos du University Health Network (Réseau universitaire de santé)

L'UHN est l'hôpital du Canada. Avec 10 emplacements et plus de 44 000 membres de l'équipe de l'UHN, l'UHN comprend l'Hôpital général de Toronto, l'Hôpital Western de Toronto, le Centre de cancérologie Princess Margaret, l'Institut de réadaptation de Toronto, l'Institut Michener d'éducation et le Centre de soins de santé West Park. En tant que principal hôpital de recherche au Canada, l'ampleur de la recherche biomédicale et la complexité des cas à l'UHN en ont fait une source nationale et internationale de découvertes, d'éducation et de soins aux patients. L'UHN offre le plus important programme de recherche en milieu hospitalier au Canada, avec des recherches majeures en neurosciences, cardiologie, greffe, oncologie, innovation chirurgicale, maladies infectieuses, médecine génomique et médecine de réadaptation. L'UHN est un hôpital de recherche affilié à l'Université de Toronto. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.uhn.ca

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Boehringer Ingelheim est une compagnie biopharmaceutique axée sur la santé humaine et animale. En tant que l'un des principaux investisseurs en recherche et développement au sein de l'industrie, Boehringer Ingelheim se consacre à la mise au point de traitements innovateurs permettant d'améliorer et de prolonger la vie dans des domaines aux besoins médicaux largement insatisfaits. Compagnie indépendante depuis sa fondation en 1885, Boehringer adopte une perspective à long terme, intégrant la durabilité dans l'ensemble de ses activités. La compagnie compte plus de 53 500 employés œuvrant dans plus de 130 marchés afin de façonner un avenir plus sain, plus durable et plus équitable. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 500 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.boehringer-ingelheim.com/ca

