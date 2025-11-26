TORONTO, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Cancer pulmonaire Canada et Boehringer Ingelheim Canada (Boehringer) sont ravies d'annoncer une nouvelle collaboration visant à repenser le dépistage et à accélérer l'innovation en matière de diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Ce partenariat reflète un engagement commun à favoriser le diagnostic plus tôt et à améliorer les résultats pour les Canadiens et Canadiennes touchés par le cancer du poumon.

Le cancer du poumon demeure le cancer le plus répandu au Canada et la cause de décès attribuables au cancer la plus courante.1 En 2025, on estime que 32 900 personnes au Canada recevront un diagnostic de cancer du poumon et des bronches, ce qui représente 13 pour cent de tous les nouveaux cas de cancer2. Environ 19 400 Canadiens et Canadiennes succomberont au cancer du poumon, ce qui représente 22 pour cent de tous les décès attribuables au cancer et un taux plus élevé que celui du cancer du sein, de la prostate et colorectal pris ensemble.2.

Bien que les progrès scientifiques et l'introduction de nouveaux traitements aient amélioré les taux de survie au cours des dix dernières années, près de 70 % des diagnostics de cancer du poumon surviennent alors que le cancer est déjà à un stade avancé, que les options de traitement sont plus limitées et que les résultats sont moins bons2. Grâce à cette initiative, Cancer pulmonaire Canada et Boehringer visent à identifier les lacunes en matière de démarche diagnostique et à susciter une nouvelle école de pensée axée sur la détection précoce.

La collaboration se déroulera selon un parcours d'innovation en deux étapes. Tout d'abord, par l'entremise d'un laboratoire national d'innovation diagnostique qui rassemble des cliniciens, des chercheurs, des innovateurs et des personnes ayant une expérience vécue afin d'identifier les obstacles les plus urgents dans le diagnostic du CPNPC et d'explorer les premiers concepts d'amélioration. Les conclusions tirées de ces travaux influenceront directement la deuxième étape, un défi national en matière d'innovation qui invite les candidats à développer des solutions ciblant les lacunes diagnostiques identifiées par le laboratoire d'innovation diagnostique.

Ensemble, ces étapes créent une progression claire et intentionnelle, allant de la réflexion à l'action, garantissant ainsi que les idées soutenues dans le cadre du défi sont fondées sur des besoins réels et ont le plus grand potentiel pour faire progresser le dépistage plus tôt et plus précis pour les Canadiens et Canadiennes.

« Un diagnostic plus tôt et plus précis est l'un des plus puissants atouts dont nous disposons pour changer le futur du cancer du poumon au Canada. Trop de gens continuent de recevoir un diagnostic tardif, ce qui a des répercussions sur les familles à l'échelle du Canada, » a affirmé la Dre Rosalyn Juergens, présidente, Cancer pulmonaire Canada. Cette collaboration nous permet de réunir des experts; des cliniciens, des chercheurs, des innovateurs et des personnes ayant une expérience vécue et à repenser ce qui est possible. En combinant une expertise approfondie et un engagement inébranlable envers les personnes atteintes de cancer du poumon nous pouvons accélérer le développement de solutions qui aident les Canadiens et Canadiennes à recevoir un diagnostic plus tôt et à accéder aux soins dont ils/elles ont besoin, et ce, lorsque ceux-ci peuvent faire la plus grande différence. »

Le défi national de l'innovation accordera du financement aux propositions sélectionnées, soutenant le développement d'idées, d'outils et d'approches transformatives pouvant renforcer le diagnostic précoce et améliorer les résultats pour les patients.

« La collaboration est essentielle pour le progrès », a déclaré la Dre Rasha Eldesouky Abouelabbas, vice-présidente, affaires médicales et réglementaires, Boehringer Ingelheim Canada. « En collaborant avec Cancer pulmonaire Canada, nous pouvons combiner expertise, ressources et passion pour faire progresser les solutions qui améliorent la détection précoce et les résultats pour les personnes et les familles affectées par le cancer du poumon. »

« Le cancer du poumon touche chaque communauté au pays, mais l'accès à un diagnostic opportun demeure bien trop inégal. Cette collaboration nous permet d'adopter une approche nationale ciblée pour comprendre où se trouvent les lacunes, puis soutenir les innovateurs qui peuvent aider à les combler », a affirmé Shem Singh, directeur exécutif, Cancer pulmonaire Canada. « Lorsque nous améliorons la détection précoce, nous améliorons l'équité. Nous offrons aux personnes de meilleures chances d'accéder à un traitement. »

Ce partenariat démontre l'importance de l'engagement de multiples intervenants pour aborder l'un des plus urgents enjeux sanitaires au Canada. En suscitant la sensibilisation et l'innovation, Cancer pulmonaire Canada et Boehringer Ingelheim Canada visent à aider à créer un futur où le cancer du poumon est dépisté plus tôt et traité plus efficacement.

Cancer pulmonaire Canada

Cancer pulmonaire Canada est le seul organisme de bienfaisance national qui se consacre exclusivement à soutenir et à plaider la cause des Canadiens et Canadiennes affecté•e•s par le cancer du poumon. En tant que ressource principale au Canada, Cancer pulmonaire Canada offre une éducation fiable, un soutien aux patients et une défense vigoureuse des droits des patients afin d'influencer les décisions en matière de soins de santé et d'accès au traitement. Cancer pulmonaire Canada soutient également la recherche et finance l'innovation afin d'améliorer les résultats et de faire progresser les soins. En savoir plus : https://cancerpulmonairecanada.ca/

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Boehringer Ingelheim est une compagnie biopharmaceutique axée sur la santé humaine et animale. En tant que l'un des principaux investisseurs en recherche et développement au sein de l'industrie, Boehringer Ingelheim se consacre à la mise au point de traitements innovateurs permettant d'améliorer et de prolonger la vie dans des domaines aux besoins médicaux largement insatisfaits. Compagnie indépendante depuis sa fondation en 1885, Boehringer adopte une perspective à long terme, intégrant la durabilité dans l'ensemble de ses activités. La compagnie compte plus de 53 500 employés œuvrant dans plus de 130 marchés afin de façonner un avenir plus sain, plus durable et plus équitable. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 500 employés au Canada.

Pour en savoir plus, visitez https://www.boehringer-ingelheim.ca/fr.

