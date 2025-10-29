MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - La Société des sciences vasculaires du Québec (SSVQ) lance un nouvel outil conversationnel alimenté par l'IA, Amélia, sur son portail de santé vasculaire, https://votresantevasculaire.ca. Cette initiative, élaborée en partenariat avec Boehringer Ingelheim Canada, vise à outiller les Canadiens en facilitant l'accès à l'information sur la santé vasculaire, tout en appuyant les efforts éducatifs des professionnels de la santé.

Amélia (prononcé « Amélia ») offre des réponses personnalisées en temps réel, permettant aux utilisateurs de s'y retrouver plus facilement dans un flot souvent écrasant d'informations médicales. Grâce à son interface naturelle et conversationnelle, le portail facilite la compréhension de sujets complexes liés à la santé pour les personnes vivant avec des problèmes vasculaires (comme la thrombose veineuse profonde, le pied diabétique, l'hypertension, la maladie artérielle périphérique, l'embolie pulmonaire ou le phénomène de Raynaud) ainsi que pour leurs proches et leurs aidants.

« Cette initiative témoigne de notre volonté d'améliorer l'accès à une information fiable en matière de santé vasculaire », explique le Dr Michel Vallée, néphrologue et président de la SSVQ. « En intégrant l'IA conversationnelle, nous facilitons l'accès à l'information pertinente pour les individus, les aidants et les professionnels de la santé, au moment où ils en ont besoin. »

« Utiliser Amélia, c'est comme être accompagné par quelqu'un qui comprend vraiment vos questions, même quand elles ne sont pas formulées comme elles le seraient dans un manuel médical, et qui répond d'une façon simple et claire. « Ce qui compte, c'est que chacun puisse s'y retrouver facilement. C'est rassurant et, surtout, pensé pour être accessible à tous », ajoute Nathalie Gélinas, patiente-partenaire membre du conseil d'administration de la SSVQ. « Lorsqu'une personne fait face à un diagnostic, le stress et la confusion prennent souvent le dessus, et il est difficile de savoir quoi demander. Ce que j'apprécie particulièrement avec Amélia et le portail https://votresantevasculaire.ca, c'est leur capacité à offrir de l'information fiable, fondée sur une expertise médicale, dans un langage clair et accessible. Lorsqu'il s'agit de notre santé, avoir accès à des conseils d'experts dignes de confiance n'est pas simplement utile--c'est essentiel. »

Conçu pour améliorer la compréhension du public et réduire les risques pour la santé, cet outil d'IA constitue une ressource puissante pour sensibiliser aux maladies vasculaires et à leurs symptômes. Il met en évidence le rôle essentiel que jouent des veines et des artères en santé dans la prévention et le dépistage précoce.

Comptant plus de 7 700 professionnels de la santé dans son réseau, la SSVQ reste à la pointe de l'innovation et du partage des connaissances en matière de soins vasculaires.

Principales caractéristiques :

Simple et bilingue : Poser vos questions en toute simplicité. Le service est offert en anglais et en français.

Facile à partager : Vous pouvez acheminer des conversations par courriel ou les imprimer pour les conserver à titre de référence ultérieure.

Information fiable : Tous les contenus sont élaborés par des experts médicaux et reposent sur les lignes directrices de traitement les plus récentes.

Une application mobile sera bientôt disponible pour les appareils iOS et Android, afin que vous puissiez y accéder à tout moment via votre cellulaire, même en déplacement.

« Chez Boehringer Ingelheim Canada, nous sommes fiers de soutenir des initiatives innovatrices qui aident les patients et améliorent l'accès à des renseignements crédibles sur la santé », dit la Dre Rasha Eldesouky Abouelabbas, Vice-présidente, Affaires médicales et réglementaires, Boehringer Ingelheim Canada. « Cette collaboration avec la SSVQ reflète notre but commun d'améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes touché•e•s par des problèmes vasculaires. »

Le portail de santé vasculaire est axé sur la prévention et l'éducation, abordant les facteurs de risque comme l'obésité, le tabagisme, la sédentarité, la mauvaise alimentation, l'hypertension et le diabète. L'outil d'IA s'appuiera sur cette base en offrant une façon plus accessible et plus interactive d'examiner le contenu du portail.

À propos de la Société des sciences vasculaires du Québec (SSVQ)

La SSVQ est un organisme de bienfaisance voué à favoriser les échanges professionnels entre divers acteurs du milieu de la santé (médecins de famille, spécialistes, infirmières, pharmaciens, nutritionnistes et plus) et à informer le public au sujet de la santé vasculaire. Grâce à des initiatives telles que le portail https://votresantevasculaire.ca et Amélia, la SSVQ encourage la recherche, l'innovation et l'excellence des soins aux patients à travers le Québec et le Canada.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Boehringer Ingelheim est une compagnie biopharmaceutique axée sur la santé humaine et animale. En tant que l'un des principaux investisseurs en recherche et développement au sein de l'industrie, Boehringer Ingelheim se consacre à la mise au point de traitements innovateurs permettant d'améliorer et de prolonger la vie dans des domaines aux besoins médicaux largement insatisfaits. Compagnie indépendante depuis sa fondation en 1885, Boehringer adopte une perspective à long terme, intégrant la durabilité dans l'ensemble de ses activités. La compagnie compte plus de 53 500 employés œuvrant dans plus de 130 marchés afin de façonner un avenir plus sain, plus durable et plus équitable. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 500 employés au Canada.

Pour en savoir plus, visitez https://www.boehringer-ingelheim.ca/fr.

