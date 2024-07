OTTAWA, ON, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Le changement climatique est un problème de santé publique de plus en plus préoccupant au Canada. Avec la dégradation de la qualité de l'air en raison des feux de forêt et les vagues de chaleur plus fréquentes dans tout le pays, de nombreuses personnes ressentent l'impact du changement climatique sur leur santé mentale et physique. Le réchauffement des températures et la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes pèsent également sur notre système de santé.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé le lancement de deux appels de propositions pour le Programme de contribution au renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques sur le plan de la santé. Jusqu'à 17,7 millions de dollars de financement seront accordés pour soutenir les travaux qui font progresser l'action climatique dans le secteur de la santé et qui aident à protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens contre les chaleurs extrêmes.

Le premier volet du programme fournira jusqu'à 4,5 millions de dollars pour soutenir les efforts visant à mettre en place des systèmes de santé résilients au climat et à faible émission de carbone. Les principales priorités du programme sont d'évaluer les risques pour la santé liés au climat qui touchent les personnes au Canada et de mettre en œuvre des mesures d'adaptation. Ce volet s'appuiera sur le succès du programme ADAPTATIONSanté de Santé Canada, lancé en 2018.

Les épisodes de chaleur extrême, aggravés par le changement climatique, devraient devenir plus fréquents et plus sévères au Canada. Le deuxième volet du programme fournira jusqu'à 13,2 millions de dollars pour protéger la santé des personnes au Canada contre les chaleurs extrêmes, par l'intermédiaire du nouveau programme ADAPTATIONSanté. Les projets seront axés sur les risques sanitaires liés à la chaleur intérieure, sur la protection des populations vulnérables et sur le soutien aux efforts de préparation et d'adaptation aux chaleurs extrêmes. Ces projets chercheront à améliorer notre compréhension des risques liés à la chaleur et à la santé au Canada.

Santé Canada collabore également avec Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada pour soutenir les travaux sur la chaleur extrême et l'adaptation pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Ces fonds sont mis à disposition dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada. La Stratégie présente une vision à long terme pour un pays résilient et une voie pour réduire les risques associés aux catastrophes liées au climat, améliorer les résultats en matière de santé, protéger la nature et la biodiversité, construire et entretenir des infrastructures résilientes, et soutenir une économie et des travailleurs solides.

« Grâce à ces investissements, nous renforçons les connaissances, les capacités et l'innovation dans la lutte contre les effets du changement climatique sur la santé. En augmentant nos capacités à l'échelle locale et régionale, nous pouvons créer des systèmes de santé plus solides qui s'adaptent efficacement aux enjeux liés au climat. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Les changements climatiques ont de graves répercussions sur la santé et le bien-être des personnes vivant au Canada. Nous devons intégrer des mesures d'adaptation efficaces dans nos systèmes de santé afin de protéger les personnes contre les répercussions du climat. La Stratégie nationale d'adaptation du Canada présente une vision à long terme pour un pays résilient et une voie pour réduire les effets néfastes liés aux répercussions que nous connaissons actuellement et à celles qui restent à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les communautés autochtones sont souvent les premières à subir les effets du changement climatique. Elles savent aussi mieux que quiconque ce dont leurs membres ont besoin pour s'y adapter. Le gouvernement fédéral sera toujours là pour soutenir leur leadership et leurs priorités. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Les peuples autochtones sont en première ligne du changement climatique. Ces changements ont des répercussions réelles sur leurs moyens de subsistance, leur santé, leurs infrastructures, leur culture et leur mode de vie, et c'est pourquoi nous soutenons le leadership autochtone pour lutter contre le changement climatique dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. En travaillant en partenariat, nous prenons les mesures nécessaires pour créer la prospérité économique et bâtir un avenir plus durable pour les communautés autochtones, tout en marchant sur le chemin de la réconciliation, ensemble. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Publiée en février 2022, l'évaluation nationale des changements climatiques sur la santé, intitulée La santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement, a révélé que le changement climatique a déjà des répercussions négatives sur la santé et les systèmes de santé au Canada, et que ces répercussions augmenteront en l'absence de fortes mesures d'adaptation.

Les épisodes de chaleur extrême constituent un risque croissant pour la santé publique au Canada. Lors de la vague de chaleur extrême qui a touché l'Ouest du Canada en 2021 - l'une des catastrophes météorologiques les plus meurtrières de l'histoire du pays - les températures ont atteint près de 50 °C et ont causé au moins 619 décès en Colombie-Britannique. Parmi les personnes décédées, 98 % l'ont été à la suite d'une blessure liée à la chaleur subie à l'intérieur.

vague de chaleur extrême qui a touché l'Ouest du Canada en 2021 - l'une des catastrophes météorologiques les plus meurtrières de l'histoire du pays - les températures ont atteint près de 50 °C et ont causé au moins 619 décès en Colombie-Britannique. Parmi les personnes décédées, 98 % l'ont été à la suite d'une blessure liée à la chaleur subie à l'intérieur. Depuis 2018, Santé Canada a investi environ 3,5 millions de dollars en partenariat avec 10 autorités de santé dans cinq provinces et territoires dans le cadre de ADAPTATIONSanté.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 6,6 milliards de dollars dans l'adaptation au changement climatique depuis 2015. Cela comprend 2,1 milliards de dollars en engagements depuis l'automne 2022 pour mettre en œuvre la Stratégie nationale d'adaptation et soutenir d'autres activités liées à l'adaptation.

Le Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé (PCCASS), créé en 2008, vise à aider les communautés des Premières Nations et des Inuits à renforcer leurs capacités et à s'adapter aux répercussions des changements climatiques sur la santé.

