Un investissement fédéral de 6 millions de dollars sur 15 ans rassemble 15 organisations afin d'apporter de réels changements dans la productivité du Canada.

OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le renforcement de la productivité du Canada, facteur clé de la résilience et de la prospérité à long terme du pays, nécessite des approches novatrices en matière de pratiques, de stratégies et de politiques de recherche fondées sur des recherches rigoureuses et soutenues.

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a annoncé un investissement fédéral de 6 millions de dollars sur 15 ans pour soutenir un nouveau partenariat national de recherche qui permettra de trouver des solutions pour stimuler la productivité du Canada au cours des prochaines années.

Ce nouveau partenariat multipartite est dirigé par l'University of Calgary et s'appuiera sur des recherches à long terme et à fort impact dans les sciences humaines pour élaborer et mettre en œuvre une politique économique transformatrice. L'initiative est dirigée par Trevor Tombe, professeur d'économie à l'University of Calgary et directeur de la politique économique et fiscale à la School of Public Policy.

Ce partenariat rassemble plus de 30 membres, six partenaires du gouvernement fédéral et plusieurs partenaires universitaires au pays. Grâce à des groupes de travail, des programmes de recherche intégrés et des conférences conjointes, il favorisera une collaboration durable entre les chercheuses et chercheurs et les décisionnaires, produisant des connaissances et des données qui pourront être utilisées dans la prise de décisions à long terme.

Cette subvention est une occasion de financement unique en son genre, accordée par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) dans le cadre de son nouveau programme pilote de subventions de partenariat pour des politiques innovantes.

Citations

« Pour stimuler la productivité du Canada, il faut des idées audacieuses, des partenariats solides et des recherches qui ont un impact réel. Cet investissement rassemble des experts de premier plan de tout le pays et permettra de générer les données et les connaissances nécessaires pour élaborer une politique économique plus intelligente à long terme. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir ce travail novateur et collaboratif qui renforce la compétitivité du Canada et bâtit un avenir plus prospère pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Ce nouveau programme passionnant relève un défi de longue date en permettant une collaboration soutenue à l'échelle du pays. S'appuyant sur l'expertise nationale et des partenariats solides, il apportera des avantages significatifs et durables à tous les Canadiennes et Canadiens. »

--Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le CRSH a mis sur pied les subventions de partenariat pour l'innovation en matière de politiques afin de financer des programmes de recherche à long terme qui ont l'orientation et la souplesse nécessaires pour relever les défis politiques persistants. Le thème inaugural de l'augmentation de la productivité du Canada est une question urgente qui entraîne des répercussions profondes et qui convient parfaitement aux forces des sciences humaines. Ce partenariat novateur démontrera comment les chercheuses et chercheurs, les établissements d'enseignement supérieur et les décisionnaires peuvent travailler ensemble pour élaborer des solutions concrètes aux problèmes les plus importants du Canada. »

--Ted Hewitt, président, Conseil de recherches en sciences humaines

« La productivité est au cœur de presque tous les défis économiques auxquels le Canada est confronté aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'accessibilité financière, de la compétitivité commerciale ou de la viabilité de nos finances publiques. Ce partenariat vise à transformer la recherche de calibre mondial en connaissances pratiques pour les décideurs à l'échelle nationale. La School of Public Policy de l'University of Calgary rassemble un vaste réseau de chercheurs et de partenaires politiques et crée une plateforme durable dont l'impact peut se multiplier au fil du temps, renforçant ainsi la prospérité du Canada non seulement pour l'année prochaine, mais aussi pour les décennies à venir. »

--Trevor Tombe, professeur d'économie à l'University of Calgary et directeur de la politique économique et fiscale à la School of Public Policy

En bref

Le programme de subventions de partenariat pour l'innovation en matière de politiques du CRSH est un programme pilote. Le premier concours a été lancé en septembre 2025 et vise à soutenir les partenariats entre les établissements d'enseignement postsecondaire et au moins un ministère fédéral, ainsi qu'à établir des programmes de recherche à long terme axés sur des domaines importants pour l'avenir du Canada.

Ce partenariat comprend des partenaires du gouvernement fédéral (Banque du Canada, Finances Canada, Affaires mondiales Canada, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada et Statistique Canada), des partenaires universitaires (HEC Montréal, Memorial University, Western University, McMaster University et la Rotman School of Management de l'University of Toronto) et des partenaires non gouvernementaux (le Centre for the Study of Living Standards, l'Alberta Centre for Labour Market Research et la Canadian AI Adoption Initiative).

Liens connexes

