De : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Cette année, les prix Impacts du CRSH braquent les projecteurs sur des recherches de pointe qui éclairent notre compréhension des réalités individuelles et collectives, orientent l'adoption de politiques et de pratiques efficaces, et aident à construire une société plus équitable et inclusive.

OTTAWA, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Les recherches en sciences humaines génèrent des connaissances indispensables sur les comportements humains, les cultures, les histoires et les relations sociales, ce qui enrichit la société canadienne et alimente le changement à l'échelle mondiale.

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a dévoilé les noms des personnes lauréates des prix Impacts 2025 du CRSH. Ces prix, les plus prestigieuses récompenses remises par l'organisme, sont décernés à des chercheuses et chercheurs canadiens d'exception pour leurs réalisations, qui comprennent notamment des activités de formation en recherche, de mobilisation des connaissances et de rayonnement financées en tout ou en partie par le CRSH. Les prix Impacts témoignent aussi de la volonté du CRSH d'appuyer des recherches qui suscitent des changements, enrichissent nos connaissances et guident l'élaboration des politiques. Ensemble, les cinq personnes lauréates recevront 300 000 $ pour poursuivre leurs travaux innovants.

Découvrez les lauréates et lauréats des prix Impacts 2025 du CRSH :

Myriam Denov, de l'Université McGill, se mérite la Médaille d'or pour ses recherches exceptionnelles au sujet des effets de la guerre sur les enfants. Ses travaux font progresser nos connaissances sur le genre, la violence, les traumatismes, la santé mentale et les répercussions intergénérationnelles de la guerre sur la famille. M me Denov a joué un rôle influent auprès de praticiennes et praticiens, des pouvoirs publics et des Nations Unies pour améliorer leur compréhension des violations flagrantes des droits de la personne qui touchent les enfants lors des guerres, ainsi que leurs mesures d'intervention et de prévention en la matière. La Médaille d'or, la plus haute distinction décernée par le CRSH, est remise à une personne dont le leadership, le dévouement et l'originalité de la pensée ont enrichi le savoir et aidé à l'élaboration de politiques et de programmes à l'échelle internationale.





pour ses recherches exceptionnelles au sujet des effets de la guerre sur les enfants. Ses travaux font progresser nos connaissances sur le genre, la violence, les traumatismes, la santé mentale et les répercussions intergénérationnelles de la guerre sur la famille. M Denov a joué un rôle influent auprès de praticiennes et praticiens, des pouvoirs publics et des Nations Unies pour améliorer leur compréhension des violations flagrantes des droits de la personne qui touchent les enfants lors des guerres, ainsi que leurs mesures d'intervention et de prévention en la matière. La Médaille d'or, la plus haute distinction décernée par le CRSH, est remise à une personne dont le leadership, le dévouement et l'originalité de la pensée ont enrichi le savoir et aidé à l'élaboration de politiques et de programmes à l'échelle internationale. Joshua Steckley, de la Carleton University, obtient le prix Talent pour ses recherches sur la politique et l'environnement et sur le développement rural. Dans ses travaux, il se penche sur les relations complexes entre la biotechnologie et le marché de l'emploi, et met au jour les tensions éthiques caractérisant les secteurs qui veulent tirer profit de la création de la vie assistée par l'ingénierie. Le prix Talent récompense une personne détenant une bourse de doctorat ou une bourse postdoctorale du CRSH qui se démarque par son parcours universitaire exceptionnel.





pour ses recherches sur la politique et l'environnement et sur le développement rural. Dans ses travaux, il se penche sur les relations complexes entre la biotechnologie et le marché de l'emploi, et met au jour les tensions éthiques caractérisant les secteurs qui veulent tirer profit de la création de la vie assistée par l'ingénierie. Le prix Talent récompense une personne détenant une bourse de doctorat ou une bourse postdoctorale du CRSH qui se démarque par son parcours universitaire exceptionnel. Kamari Maxine Clarke, de l'University of Toronto, reçoit le prix Savoir pour ses travaux ethnographiques inédits menés en Afrique. Ses recherches mettent en relief les avantages et les défis liés à l'utilisation des mégadonnées et des outils numériques pour la défense des droits de la personne et la pratique du droit en la matière. Le prix Savoir récompense une personne ou une équipe ayant contribué de façon substantielle à l'enrichissement des connaissances et favorisé une meilleure compréhension de l'être humain, de la société et du monde.





pour ses travaux ethnographiques inédits menés en Afrique. Ses recherches mettent en relief les avantages et les défis liés à l'utilisation des mégadonnées et des outils numériques pour la défense des droits de la personne et la pratique du droit en la matière. Le prix Savoir récompense une personne ou une équipe ayant contribué de façon substantielle à l'enrichissement des connaissances et favorisé une meilleure compréhension de l'être humain, de la société et du monde. Tara McGee, de l'University of Alberta, et Amy Cardinal Christianson, de l'Initiative de leadership autochtone, se voient décerner le prix Connexion . Ces deux chercheuses codirigent le First Nations Wildfire Evacuation Partnership, qui produit du contenu scientifique accessible et des recommandations sur l'évacuation en cas de feu de forêt et les mesures d'atténuation pour les communautés et les organismes. Le prix Connexion souligne la réalisation d'initiatives qui facilitent l'échange de connaissances émanant de la recherche et génèrent un impact d'ordre intellectuel, culturel, social ou économique.





. Ces deux chercheuses codirigent le First Nations Wildfire Evacuation Partnership, qui produit du contenu scientifique accessible et des recommandations sur l'évacuation en cas de feu de forêt et les mesures d'atténuation pour les communautés et les organismes. Le prix Connexion souligne la réalisation d'initiatives qui facilitent l'échange de connaissances émanant de la recherche et génèrent un impact d'ordre intellectuel, culturel, social ou économique. Jason Edward Lewis, de l'Université Concordia, remporte le prix Partenariat pour son leadership en tant que chercheur principal et directeur de l'Initiative for Indigenous Futures (IIF). L'IIF est un partenariat d'universitaires, de créatrices et créateurs, de technologues et de responsables des politiques qui veulent définir une vision autochtone de l'avenir et orienter le progrès social. Le prix Partenariat est accordé en reconnaissance d'un partenariat officiel qui, grâce à la collaboration et à une mise en commun du leadership intellectuel et des ressources, a exercé une influence et produit des retombées au sein ou à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines.

Citations

« Les prix Impacts visent à souligner les réalisations d'universitaires dévoués qui contribuent de manière remarquable à faire avancer l'innovation dans le domaine des sciences humaines au Canada. Les personnes lauréates illustrent magnifiquement comment la recherche peut aider à bâtir un meilleur avenir pour tous les Canadiens. Ces prix témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada de favoriser l'excellence en recherche et d'inspirer les prochaines générations. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Les personnes lauréates des prix Impacts de cette année ont fait montre d'un dévouement hors du commun et d'un esprit d'innovation extraordinaire dans leur champ de recherche des sciences humaines. Leurs travaux, en plus d'enrichir le savoir scientifique, influencent de manière directe et positive les pratiques dans les collectivités ainsi que les politiques publiques au Canada et ailleurs. Le CRSH est fier de souligner ces réalisations remarquables et les importantes retombées qu'elles génèrent pour la société. »

- Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

Faits en bref

La personne lauréate de la Médaille d'or recevra 100 000 dollars pour ses recherches futures.

Les personnes lauréates des prix Talent, Savoir, Connexion et Partenariat recevront chacune 50 000 dollars en financement de recherche.

Pour chaque prix, les établissements admissibles proposent des candidatures qui sont évaluées par un jury multidisciplinaire composé de personnes éminentes du monde universitaire ainsi que des secteurs privé, public et à but non lucratif, du Canada et de l'étranger.

Le jury choisit les personnes lauréates en fonction des critères de sélection associés à chacun des cinq prix.

Liens connexes

SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Coordonnées : Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected] ; Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences humaines, [email protected]