Maestro Fresh Wes (né Wesley Williams en 1968) est le premier MC canadien à se faire connaître du grand public, grâce à son premier album Symphony in Effect, lancé en 1989. Son simple « Let Your Backbone Slide » remporte un succès retentissant et devient la première chanson de rap canadienne à être certifiée or, tandis que l'album lui-même est certifié platine. En 1991, les prix JUNO ajoutent la nouvelle catégorie du meilleur enregistrement de rap, un titre que rafle Symphony in Effect. Au cours de sa carrière, Maestro lance neuf albums studio et devient auteur, acteur et conférencier motivateur. En 2024, il est intronisé au Panthéon de la musique canadienne et reçoit le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de la réalisation artistique.

Michie Mee

Première grande vedette hip-hop canadienne, Michie Mee (née Michelle McCullock en 1970) s'est forgé la réputation de repousser constamment les limites. À la fin des années 1980, l'emblématique MC fait fureur et elle est l'une des premières à intégrer le créole jamaïcain dans ses rimes. En 1987, elle lance son premier simple « Elements of Style », un succès instantané. Un an plus tard, Michie Mee devient la première rappeuse canadienne à signer un contrat avec une grande maison de disques américaine. En 1991, elle lance son premier album, Jamaican Funk - Canadian Style, qui allie rap, dancehall et reggae. Plus tard au cours de cette décennie, elle se joint au groupe métal reggae Raggadeath.

Muzion

Originaire de Montréal, le groupe Muzion apporte un son distinctif au monde du hip-hop en mélangeant français, anglais et créole haïtien. Le groupe est formé en 1996 par les MC J.Kyll (Jenny Salgado), Imposs (Stanley Salgado) et Dramatik (Jocelyn Bruno). Leurs deux albums Mentalité moune morne… (Ils n'ont pas compris) (1999) et J'rêvolutionne (2002) reçoivent chacun le Félix de l'album hip-hop de l'année, entre autres honneurs. Leur chanson « La vi ti nèg » remporte un Canadian Urban Music Award en 2004. L'influence de Muzion s'étend à la culture. Les trois membres du groupe, qui viennent de familles haïtiennes, ont aidé les communautés marginalisées à cultiver leur sentiment d'appartenance au tissu social du Québec et du Canada.

À propos des timbres

Ce jeu de timbres rend hommage aux racines dynamiques du hip-hop au Canada. Les titres aux caractères de tailles variées font écho au rythme de la musique hip-hop. Avec leur encre fluorescente qui brille sous la lampe à ultraviolets, leurs portraits deux tons argenté et noir, et leurs vernis lustrés et mat superposés, ces timbres rappellent l'esthétique colorée et nostalgique de la fin des années 1980 et du début des années 1990.

Les timbres ont été conçus par Noël Nanton et Nadia Molinari de typotherapy. Diverses photos ont été utilisées : Maestro Fresh Wes - Wellington Williams; arrière-plan - Edward James Rissling. Michie Mee - Getty Images; arrière-plan - Rick McGinnis. Muzion - Brigitte Henry; arrière-plan - Marie-Michèle Bouchard.

L'émission, imprimée par Lowe-Martin, comprend six timbres PermanentsMC et trois plis Premier Jour officiels. Les lieux d'oblitération sont les suivants : Toronto pour Maestro Fresh Wes et Michie Mee; Montréal pour Muzion.

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays dès le 28 janvier 2026.

