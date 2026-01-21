TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le mardi 27 janvier à The Concert Hall à Toronto, Postes Canada dévoilera ses nouveaux timbres du Mois de l'histoire des Noirs saluant les artistes avant-gardistes du hip-hop canadien Maestro Fresh Wes, Michie Mee et Muzion.

Leur travail a contribué à réinventer le genre au Canada tout en lui insufflant une touche bien d'ici. En 1989, Maestro Fresh Wes devient le premier MC canadien à se faire connaître du grand public grâce à la chanson « Let Your Backbone Slide », qui remporte un succès monstre. Miche Mee, elle, fait fureur à la fin des années 1980, et elle est l'une des premières à intégrer le créole jamaïcain dans ses rimes. Formé à Montréal en 1996, le groupe Muzion apporte un son distinctif au monde du hip-hop en mélangeant français, anglais et créole haïtien.

Postes Canada émet des timbres en l'honneur du Mois de l'histoire des Noirs chaque année depuis 2009. C'est la première fois que Postes Canada émet des timbres célébrant des artistes de hip-hop.

Le dévoilement du timbre sera un événement privé, sur invitation seulement. Des entrevues pourront avoir lieu sur place.

QUOI : Dévoilement du timbre du Mois de l'histoire des Noirs rendant hommage à Maestro Fresh Wes, Michie Mee et Muzion QUAND : Le mardi 27 janvier; les portes ouvriront à 18 h et l'événement commencera à 18 h 30. QUI : Maestro Fresh Wes

Michie Mee

Muzion (J.Kyll, Imposs, Dramatik)

Ron Nelson, DJ canadien, diffuseur, promoteur musical, producteur, éducateur et artiste interprète.

Michele Geister, productrice et directrice de télévision canadienne

Malik Shaheed, DJ, défenseur des jeunes et ancien VJ de MusiquePlus pour l'émission hebdomadaire de rap HipHop OÙ : The Concert Hall, 888, rue Yonge, Toronto (Ontario) M4W 2J2 RSVP : Les médias qui souhaitent assister au dévoilement privé doivent confirmer leur présence par courriel à [email protected].



