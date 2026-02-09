Les fonds recueillis appuient un vaste éventail d'initiatives et de programmes qui enrichissent la vie des jeunes au Canada.

OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ - La Fondation communautaire acceptera les demandes de subvention du lundi 9 février au vendredi 27 février à 14 h (HE).

Tous les ans, la Fondation communautaire remet des subventions à des organismes de bienfaisance, des écoles et des organisations communautaires qui offrent des programmes pour les enfants et les jeunes partout au pays. Les fonds recueillis proviennent de dons de la clientèle des bureaux de poste et de dons du personnel par retenues sur la paie, en plus d'une émission de timbre spéciale de la Fondation communautaire : Nous recueillons 1 $ sur la vente de chaque carnet de timbres et 10 cents sur la vente de chaque pli Premier Jour et carte postale. Chaque dollar amassé est versé directement aux bénéficiaires pour soutenir leurs efforts, dans chaque province et territoire.

Depuis 2012, 16,4 millions de dollars ont été versés à plus de 1 400 projets partout au Canada.

La Fondation communautaire est l'une des meilleures façons pour Postes Canada d'avoir un effet direct et positif sur les personnes et les communautés que nous servons avec fierté.

Les organismes peuvent présenter une demande pour différents types de subventions: projets communautaires (25 000 $), Signature (50 000 $) et la subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones (50 000 $).

Ces subventions contribuent à une variété d'initiatives, telles que des programmes d'alphabétisation et de langue, des services d'aide pour les jeunes, des projets pour jeunes autochtones, des programmes sur la diversité de genre et sexuelle, des projets artistiques et récréatifs et plus encore.

Pour obtenir plus de renseignements et savoir comment soumettre une demande de subvention de la Fondation communautaire de Postes Canada, visitez postescanada.ca/communautaire.

À propos de la Fondation

Organisme de bienfaisance enregistré, la Fondation communautaire de Postes Canada appuie les organismes sans but lucratif locaux et nationaux qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes de 21 ans ou moins. Grâce à son approche communautaire, elle constitue l'un des meilleurs exemples de l'engagement de Postes Canada à être porteuse d'un Canada plus fort. En appuyant des programmes qui enrichissent la vie des enfants et des jeunes, nous renforçons les communautés pour toute la population.

