OTTAWA, ON, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont conclu des projets de règlement pour les unités de négociation urbaine et des FFRS (factrices et facteurs ruraux et suburbains).

Après avoir conclu des ententes de principe en novembre 2025, les parties ont maintenant terminé et accepté le texte contractuel des nouvelles conventions collectives. Les projets de règlement comprennent des augmentations salariales plus élevées, une couverture améliorée pour les avantages sociaux et un modèle de livraison de colis la fin de semaine. Les deux conventions seraient d'une durée de cinq ans et en vigueur jusqu'au 31 janvier 2029.

Le Syndicat tiendra un vote de ratification pour le personnel représenté par le STTP. Au cours du processus de ratification, les parties ont convenu de ne pas déclencher de grève ou de lock-out.

Points saillants

Dans le cadre des projets de règlement, les parties ont convenu de ce qui suit :

Des conventions de cinq ans qui expirent le 31 janvier 2029 (unité urbaine et FFRS).

De plus grandes augmentations de salaire : Augmentation de 6,5 % la première année (ce qui inclut l'augmentation de 5 % déjà reçue) et de 3,0 % la deuxième année. Pour les années 3, 4 et 5, les augmentations salariales annuelles correspondraient au taux d'inflation annuel de l'indice des prix à la consommation (unité urbaine et FFRS).

Aucun changement n'est apporté au régime de retraite à prestations déterminées du personnel (unité urbaine et FFRS).

Un régime d'avantages sociaux amélioré pour le personnel et un meilleur remplacement du revenu en cas de congé pour accident de travail et en vertu du programme d'assurance-invalidité de courte durée (unité urbaine et FFRS).

6 jours de congé pour raisons personnelles sans report ajoutés à la convention collective, pour un total de 13 jours de congé pour raisons personnelles dans la convention (unité urbaine et FFRS).

Un nouveau modèle opérationnel pour appuyer la livraison de colis la fin de semaine (unité urbaine et FFRS).

Maintien des dispositions actuelles en matière de sécurité d'emploi pour le personnel urbain (unité urbaine).

Amélioration des dispositions actuelles sur la sécurité d'emploi pour le personnel rural (FFRS).

Ajustement du nombre de bureaux de poste de la Société protégés par la convention collective à 393 (unité urbaine).

Passage à la rémunération à taux horaire (FFRS).

