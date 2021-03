KELOWNA, BC, le 30 mars 2021 /CNW/ - Le secteur forestier canadien nous incite à nous tourner vers d'autres matériaux de construction. Utiliser du bois massif pour construire des bâtiments non seulement contribue à réduire les émissions et à favoriser l'innovation en foresterie, mais soutient aussi l'emploi et l'industrie manufacturière à l'échelle locale. Le Canada investit dans des utilisations novatrices et non traditionnelles du bois en construction.

Le ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Sajjan, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 800 000 dollars à KF Aerospace pour la construction d'un hangar d'aéroport qui fera un usage très innovant et original du bois.

Premier en son genre au Canada, le bâtiment polyvalent de deux étages situé à l'aéroport international de Kelowna recourra à une charpente ultramoderne en bois pour planchers et murs d'ossature de grande hauteur afin de contrebalancer le vaste espacement des poteaux - un élément de design typique pour un hangar, mais qui n'a encore jamais été employé avec ce système de construction novateur. Une fois bâti, le hangar abritera également un musée de l'aviation et un centre des congrès. L'utilisation du bois massif dans cette construction permettra d'éviter au total le rejet d'environ 1 753 tonnes métriques de dioxyde de carbone.

Les fonds pour le projet proviennent du programme Construction verte en bois de Ressources naturelles Canada qui promeut l'utilisation du bois dans les projets de construction pour lesquels ce matériau est un choix moins habituel, comme les hauts bâtiments, les bâtiments non résidentiels de faible hauteur et les ponts. Le programme fait ainsi du Canada un chef de file mondial des techniques de construction en bois innovantes et de l'économie sobre en carbone.

Les projets de ce genre aident le Canada à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques d'ici 2030, car ils nous permettent de trouver des méthodes efficaces pour construire des bâtiments durables avec des produits du bois canadien et à réduire les émissions.

Citations

« On utilise le bois pour construire des bâtiments de plus en plus grands et de plus en plus hauts, et notre pays est un chef de file mondial à ce chapitre. L'ouverture de nouveaux débouchés pour le bois d'œuvre canadien soutient nos travailleurs forestiers, crée des emplois et accélère notre marche vers la carboneutralité. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Chef de file de l'industrie, KF Aerospace est un partenaire de longue date qui offre des services de soutien et de formation à la flotte de défense de notre pays. L'innovation dont l'entreprise fait preuve à plusieurs chapitres dans l'industrie aérospatiale illustre parfaitement ce que fait notre pays pour concilier technologie, défense et environnement. »

Harjit Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« Il était très important pour moi de concevoir et de construire ce bâtiment pour illustrer la richesse de l'histoire de l'aviation en Colombie-Britannique et pour fusionner aviation et foresterie. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour sa contribution qui permettra de faire de ce bâtiment un véritable témoin de notre passé et une vitrine des possibilités que nous offre l'avenir. »

Barry Lapointe

Fondateur et PDG, KF Aerospace

Renseignements pertinents



Programme de construction verte en bois (CVBois)

Retour aux valeurs fondamentales - les bâtiments en bois

Think Wood (en anglais seulement)

Conseil canadien du bois

Naturallywood (en anglais seulement)



Suivez-nous Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-292-6837, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca