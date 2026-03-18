OTTAWA, ON, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada se mobilise pour faciliter l'accès aux médicaments afin de sauver des vies, de réduire les coûts et dynamiser l'économie.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé la création du groupe de travail sur le secteur des produits pharmaceutiques et des sciences de la vie. Il explorera des solutions innovantes et propres au Canada afin d'améliorer la compétitivité et la croissance à long terme, dans le but d'assurer un accès fiable et durable aux produits pharmaceutiques au Canada.

Un secteur des sciences de la vie plus solide permettra aux Canadiennes et Canadiens d'avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin, en temps opportun, tout en favorisant la création d'emplois, l'innovation et la croissance économique à long terme dans l'ensemble du pays.

Le groupe de travail sera coprésidé par Martin Leblanc, cofondateur et vice-président de CellCarta Biosciences et par Michelle Boudreau, ancienne sous-ministre adjointe déléguée à Santé Canada. Les coprésidents apportent une expérience et un savoir-faire complémentaires qui leur permettront de diriger le groupe de travail.

Le groupe de travail comprendra également des membres provenant de :

Certaines associations nationales de l'industrie

Certains représentants pharmaceutiques

Certaines entreprises de biotechnologie

Certains partenaires en réglementation, en politiques publiques et en recherche

Martin Leblanc a été chef de la Direction de CellCarta Biosciences (anciennement Caprion) pendant plus de 16 ans. Il y a dirigé le développement technologique, les opérations de laboratoire et la stratégie commerciale de l'entreprise, axée sur des services de recherche spécialisés en médecine de précision destinés à l'industrie biopharmaceutique mondiale. M. Leblanc est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université de Moncton et d'une maîtrise en économie et en sciences politiques de l'université d'Oxford, où il a été titulaire d'une bourse Rhodes.

Michelle Boudreau a travaillé dans des pharmacies communautaires et hospitalières, ainsi qu'au sein du gouvernement du Canada. À Santé Canada, elle a occupé divers postes de direction dans des domaines tels que l'administration des programmes, la politique pharmaceutique et la réglementation des produits de santé, ainsi que celui de conseillère juridique. Mme Boudreau est titulaire de diplômes en pharmacie et en droit.

Le groupe de travail réunira de hauts responsables et des experts du secteur pharmaceutique et des sciences de la vie. Ses recommandations serviront à orienter l'approche du gouvernement du Canada pour consolider l'écosystème canadien des sciences de la vie et assurer à tous et à toutes un accès rapide à des médicaments sûrs et efficaces.

Citations

« Un accès amélioré aux médicaments se traduit par une meilleure santé pour la population canadienne et une économie plus forte. Ce groupe de travail réunira des experts du secteur pharmaceutique et des sciences de la vie afin d'identifier des solutions concrètes et efficaces pour améliorer l'accès aux médicaments et stimuler l'innovation et la croissance au Canada. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Le développement du secteur canadien des sciences de la vie est indispensable dans le cadre du plan de notre gouvernement de transformer l'économie canadienne pour qu'elle passe de la dépendance à la résilience. Ce groupe de travail favorisera une croissance ciblée du secteur en accélérant la création d'emplois, en renforçant les capacités de production nationale et en orientant les investissements stratégiques qui améliorent l'accès aux médicaments vitaux, tout en définissant notre vision à long terme. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Faits en bref

Le Canada dispose d'un secteur pharmaceutique considérable, qui se classe au 9 e rang mondial. Cette industrie représente 2 % des ventes mondiales, génère plus de 80 000 emplois hautement qualifiés, contribue à 14 milliards de dollars à l'économie et investit plus de 2 milliards de dollars par an dans la recherche et le développement.

rang mondial. Cette industrie représente 2 % des ventes mondiales, génère plus de 80 000 emplois hautement qualifiés, contribue à 14 milliards de dollars à l'économie et investit plus de 2 milliards de dollars par an dans la recherche et le développement. Les entreprises sont conscientes de l'importance du marché canadien et continuent de commercialiser de nouveaux médicaments au Canada. Entre avril 2025 et février 2026, Santé Canada a homologué 56 nouveaux médicaments pharmaceutiques, 23 nouveaux médicaments biologiques, 134 médicaments génériques et 12 biosimilaires. Parmi ceux-ci, 43 contenaient des ingrédients médicinaux qui n'avaient jamais été autorisés à la vente au Canada auparavant.

Santé Canada collabore avec l'Agence canadienne des médicaments et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux à la réalisation d'examens coordonnés dans le but de raccourcir le délai entre les autorisations délivrées par Santé Canada et les recommandations de remboursement destinées aux régimes d'assurance médicaments. Au cours des deux dernières années, ces examens coordonnés ont permis de réduire de plus de 80 % le délai entre une décision réglementaire et une recommandation de remboursement.

Ce groupe de travail s'appuiera sur le rapport sur la réduction du fardeau administratif mené par le gouvernement du Canada, dont l'objectif est de réduire les contraintes réglementaires inutiles au moyen d'un système réglementaire plus agile et axé sur le risque, qui s'aligne davantage sur les normes des organismes de réglementation internationaux reconnus, tout en simplifiant la navigation pour les Canadiens et les entreprises.

SOURCE Santé Canada (SC)

Contacts: Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]