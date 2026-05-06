OTTAWA, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé que Santé Canada a créé un nouveau registre volontaire permettant aux patientes, aux professionnels de la santé et à d'autres personnes de recevoir des notifications directes concernant les rappels d'implants mammaires et les problèmes de sécurité.

Santé Canada communique avec les professionnels de la santé et les associations concernées pour informer les personnes au sujet du nouveau registre volontaire concernant les rappels d'implants mammaires, afin de favoriser la santé et la sécurité des patientes et des patients, et leur permettre de prendre des décisions éclairées.

Ces notifications favorisent la prise de décisions éclairées et renforcent la sécurité des personnes en offrant aux abonnés une source d'information directe et fiable. Les personnes au Canada peuvent désormais s'inscrire pour recevoir des avis de rappel concernant les implants mammaires et des mises à jour sur la sécurité en s'abonnant directement aux mises à jour de Santé Canada.

Santé Canada surveille la sécurité des dispositifs médicaux, y compris les implants mammaires, grâce aux déclarations obligatoires d'incidents par les fabricants et les hôpitaux publics, ainsi qu'aux déclarations volontaires des professionnels de la santé et du public. Les fabricants doivent également signaler les risques graves identifiés dans d'autres pays.

Lorsqu'un rappel d'implants mammaires est effectué, les fabricants doivent en informer les établissements de santé qui utilisent leurs produits, et ces établissements déterminent ensuite comment communiquer cette information aux personnes concernées.

Cet abonnement vient compléter le service d'abonnement par courriel aux mises à jour sur les implants mammaires déjà offert par Santé Canada, qui comprend, outre les alertes de rappel, d'autres informations relatives à la sécurité.

En savoir plus sur les implants mammaires : Implants mammaires : Aperçu - Canada.ca

Une affiche imprimable est disponible pour les professionnels de santé qui souhaitent informer leur clientèle.

Citations

« Les Canadiennes et les Canadiens ont droit à des informations claires et actualisées sur leurs dispositifs médicaux, y compris les implants mammaires. Ce nouveau service de registre volontaire met des informations importantes en matière de sécurité directement à la disposition des patientes, et des professionnels de la santé, ce qui favorise la prise de décisions éclairées et renforce notre engagement envers la sécurité des personnes. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Après la diffusion de notre documentaire : Inoffensifs, mes implants ? la ministre de la Santé et son équipe ont réagi promptement pour réaliser cette avancée dans le but de mieux protéger les femmes. Nous saluons cette première étape et les en remercions. »

Julie Snyder

Productrice, Animatrice, Fondatrice et Présidente de Productions J

« Je me réjouis de la mise en place d'un registre spécifique aux implants mammaires. Une avancée importante qui marque le début d'une mémoire collective au service des patientes. Un registre des implants ne se limite pas à compiler des informations. Il met en commun les expériences, transforme chaque intervention en source de connaissances, permettant d'apprendre, de prévenir et de mieux soigner.

Puisqu'il demeure non obligatoire, il appartient maintenant au Collège des médecins du Québec, ainsi qu'à ses équivalents au Canada, d'en faire une exigence afin d'assurer une traçabilité complète et équitable.

Je tiens à remercier la ministre, l'honorable Marjorie Michel, le député Luc Thériault, ainsi que toutes les femmes qui ont contribué activement à cette avancée. Car au cœur de cette démarche persiste une question essentielle, à laquelle seule une connaissance rigoureuse et collective permettra de répondre : « Les implants mammaires sont-ils inoffensifs ? »

Dre Isabelle Gaston

Médecin de famille

Faits en bref :

En 2025, plus de 7 millions de personnes ont consulté le site Web « Rappels et avis de sécurité » du gouvernement du Canada, ce qui témoigne d'un vif intérêt du public pour les informations relatives à la sécurité.

Chaque année, jusqu'à 2 000 rappels et alertes de sécurité sont publiés sur le site Web, couvrant un large éventail de produits alimentaires, de consommation et de santé.

Depuis 2015, 14 rappels et alertes de sécurité ont été publiés concernant les implants mammaires.

Plus de 130 000 personnes sont abonnées aux notifications de rappel, et rien qu'en 2025, le système a envoyé plus de 30 millions de courriels pour tenir les Canadiennes et les Canadiens informés.

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709