OTTAWA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ -

Résumé

Produit : Produits de santé non homologués, notamment des médicaments, des produits de santé naturels et des instruments médicaux, vendus en ligne

Produits de santé non homologués, notamment des médicaments, des produits de santé naturels et des instruments médicaux, vendus en ligne Problème : Produits de santé -- innocuité des produits ; produit de santé non homologué

Produits de santé -- innocuité des produits ; produit de santé non homologué Ce qu'il faut faire : Si vous achetez des produits de santé en ligne, achetez-les sur un site Web réputé et vérifiez qu'ils sont autorisés à la vente par Santé Canada. Signalez les produits de santé présumés illégaux à Santé Canada.

Problème

Dans le cadre de l'opération Pangea XVIII (en anglais seulement) -- une initiative internationale menée par INTERPOL dans le but de perturber la vente en ligne de produits de santé contrefaits et d'autres produits illégaux à travers le monde -- Santé Canada rappelle aux consommateurs d'être prudents lorsqu'ils achètent des produits de santé en ligne.

Au cours de l'opération Pangea, Santé Canada poursuit sa collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada afin d'empêcher les produits de santé contrefaits et autres produits illégaux d'atteindre le marché canadien.

Pendant les deux semaines qu'a duré l'opération de cette année (du 10 au 23 mars 2026), Santé Canada a inspecté 1 481 colis. Parmi ceux-ci, 880 (59 %) ont été bloqués à l'entrée du pays et 56 (4 %) autres colis soupçonnés de contenir des produits de santé contrefaits ou non autorisés ont été saisis. La valeur estimée des produits non conformes s'élevait à 1 353 829 $.

La majorité de la marchandise saisie comprenait des produits pour améliorer la performance sexuelle (57 %), suivis par des hormones sexuelles (13 %), des médicaments amaigrissants (11 %), des vitamines (5 %), des produits cosmétiques injectables (4 %), des analgésiques (4 %), des produits de soins de la peau (3 %), des dispositifs médicaux (3 %) et des produits à base de plantes (moins de 1 %).

Par le biais de l'opération Pangea, Santé Canada a également enquêté sur des sites Web afin de contrer la vente de produits de santé illégaux au Canada. Les produits de santé vendus en ligne peuvent sembler légitimes et sûrs, mais certains sont en réalité interdits à la vente au Canada et pourraient présenter un danger pour votre santé. Si vous achetez ce type de produit en ligne, il est important de savoir comment repérer ceux qui présentent un risque.

Les produits de santé non autorisés n'ont pas été examinés par Santé Canada quant à leur innocuité, leur efficacité et leur qualité ; ils peuvent donc présenter de graves risques pour votre santé. Par exemple, ils peuvent être contrefaits, mal étiquetés ou périmés, mal entreposés, ou faire l'objet d'un rappel. Les médicaments ou les produits de santé naturels non homologués pourraient ne contenir aucun ingrédient actif, des ingrédients inappropriés ou des additifs dangereux, tels que des médicaments sur ordonnance non mentionnés sur l'étiquette. Les instruments médicaux non homologués risquent d'être de piètre qualité, de ne pas fonctionner ou d'être dangereux.

Ce qu'il faut faire

Liens connexes

Achats de médicaments en ligne

Choisir une pharmacie en ligne sûre

Médicaments d'ordonnance contrefaits

Risques liés à l'achat de produits de santé naturels en ligne

Achat de matériel médical sur Internet

Acheter des produits visant à améliorer la performance sexuelle en toute sécurité

Utilisation sans danger des produits de musculation

Produits de santé naturels adultérés

Utilisation sécuritaire de produits de santé amaigrissants

SOURCE Santé Canada (SC)

Demandes des médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes du public, 613-957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]