La conception immersive du téléviseur Posé de LG offre un aspect élégant pour une maison moderne

TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG), chef de file et entreprise innovatrice dans le divertissement à domicile, a annoncé aujourd'hui le lancement du téléviseur OLED Posé de la gamme Objet Collection de LG au Canada. La nouvelle conception immersive est une pièce maîtresse qui transforme le téléviseur en une œuvre d'art fonctionnelle.

Le nouveau téléviseur OLED Posé de la gamme Objet Collection de LG est conçu pour avoir fière allure sous tous les angles et dans presque tous les espaces (Groupe CNW/LG Electronics Canada, Inc.)

Annoncé au Consumer Electronics Show de 2022, le téléviseur OLED Posé de la gamme Objet Collection de LG (Posé de LG) est un nouveau téléviseur de LG conçu pour avoir fière allure sous tous les angles et dans presque tous les espaces. Il présente une conception mince et élégante qui s'intègre parfaitement au décor de n'importe quelle pièce. Le Posé de LG a été créé pour les consommateurs à la recherche d'un téléviseur qui tient compte de leurs préférences en matière de style.

Le téléviseur Posé de LG se présente dans un beige épuré et apaisant ayant, au revers, un fini en tissu agréable au toucher offrant un aspect et une sensation de douceur. La tablette arrière polyvalente permet de dissimuler les câbles et peut être utilisée pour ranger les accessoires, éliminant ainsi le désordre typique des téléviseurs. L'organisateur de câbles et d'accessoires permet de tout ranger à l'abri des regards derrière le couvercle épuré pour une vue ininterrompue. De plus, grâce à deux porte-câbles détachables, vous pouvez dissimuler les fils le long des pattes du Posé de LG. Les bords arrondis et les câbles dissimulés permettent au téléviseur d'adopter un style plus élégant et plus minimaliste pour s'intégrer dans n'importe quel espace de vie sans avoir à être fixé au mur.

En plus d'être élégant sous tous les angles, le téléviseur Posé de LG offre une excellente qualité d'image grâce à la technologie OLED evo. Le panneau OLED evo de 55 pouces et le processeur avancé du téléviseur Posé de LG offrent une expérience de visionnement incroyable, donnant vie à du contenu de tous genres grâce à des couleurs vives et précises et à un contraste exceptionnel. En plus d'une qualité d'image supérieure, le Posé de LG est doté d'un système de son à 4 canaux de 40 W qui offre un son digne d'une salle de cinéma, pour garantir l'immersion totale du spectateur. Grâce au mode Galerie, le téléviseur Posé de LG peut afficher des œuvres d'art ou des photos lorsqu'il n'est pas utilisé. En outre, le téléviseur vient avec un éventail d'œuvres d'art parmi lesquelles vous pouvez choisir, comme Bounce A (2020) de Youngjun Kim1, une œuvre d'art en mouvement. Les propriétaires peuvent ainsi créer des espaces intérieurs qui reflètent leur personnalité.

Qu'il s'agisse de profiter d'une expérience cinématographique, d'exposer des œuvres d'art sur la toile numérique autoéclairée ou d'utiliser simplement la tablette arrière pour présenter des livres, des magazines ou des cartes postales, le Posé de LG est bien plus qu'un simple téléviseur : il fait partie de votre décor et de votre espace.

Le téléviseur OLED Posé de la gamme Objet Collection de LG 2022 est en vente chez certains détaillants au Canada au prix de vente conseillé de 2 599 $ CA.

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour savoir où vous le procurer, consultez le site lg.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui a des bureaux à Toronto, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

___________________________________ 1 https://www.lg.com/ca_fr/tvs/lg-55lx1qpua

SOURCE LG Electronics Canada, Inc.

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, +1 647 261-3603, [email protected]; LG-One, au nom de LG Electronics Canada, Uma Datye, Uma Datye, 1 416 836-8773, [email protected]