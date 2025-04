Le rapport sur les tendances du printemps 2025 de LG, alimenté par Google Trends, révèle ce que la population canadienne fait cette saison pour se préparer aux mois plus chauds à venir.

TORONTO, le 25 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, LG Electronics Canada inc. (LG) est heureuse de dévoiler son rapport sur les tendances du printemps 2025, alimenté par Google Trends1, qui offre un regard neuf sur la façon dont les Canadiennes et Canadiens revitalisent leur maison, reçoivent des invités et se préparent pour le temps plus chaud à venir.

Documents connexes VOIR PDF Le rapport sur les tendances du printemps 2025 de LG, alimenté par Google Trends, révèle ce que la population canadienne fait cette saison pour se préparer aux mois plus chauds à venir. (Groupe CNW/LG Electronics Canada, Inc.)

Ce printemps, la population canadienne est impatiente de rafraîchir ses espaces et cherche des conseils pour savoir par où commencer. Les recherches sur les « conseils pour le nettoyage de printemps » ont grimpé en flèche de 5 000 % au cours du mois dernier; les mots-clés « nettoyage de la cuisine » et « nettoyage du réfrigérateur » arrivent en tête de liste en mars1. Les recherches portant sur la « conception de cuisine » sont également en hausse, annonçant le désir d'apporter des améliorations élégantes et fonctionnelles à cette pièce. Pour ceux qui envisagent d'acheter de nouveaux électroménagers, le réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXMC sans dégagementMC de LG est une solution élégante et peu encombrante. Son système de charnières Sans dégagementMC permet aux portes de s'adapter aux armoires, même lorsque le réfrigérateur est installé à côté d'un mur, créant ainsi un aspect intégré qui ne manquera pas d'impressionner les invités.

Alors que les Canadiennes et Canadiens se concentrent sur leur ménage printanier, les données révèlent également qu'ils ont besoin d'aide pour optimiser leurs électroménagers. Les recherches comportant les termes « lave-vaisselle qui nettoie mal la vaisselle » ont grimpé de 5 000 %1. Le lave-vaisselle intelligent à commandes sur le dessus de LG avec lavage et séchage en 1 heure et technologies QuadWash ProMC, TrueSteamMD et Dynamic Heat DryMC a été conçu pour nettoyer la vaisselle sale d'après-repas en toute simplicité. Qu'il s'agisse de s'attaquer aux saletés tenaces ou de s'assurer que les plats de plastique difficiles à sécher sortent impeccables, il offre un nettoyage puissant et un séchage efficace, ce qui rend votre routine de nettoyage de la cuisine plus facile et plus efficace.

Les chambres à coucher et les salles de lavage reçoivent également une touche de fraîcheur ce printemps. Les recherches portant sur les questions « est-ce qu'on peut mettre des oreillers dans la laveuse » et « qu'est-ce qu'une cuve propre dans une laveuse » ont fait un bond de plus de 2 500 %1. La WashTowerMC de LG avec sécheuse à thermopompeMC permet de laver facilement la literie, les oreillers et les vêtements de tous les jours grâce à une technologie alimentée par l'IA qui s'adapte aux textures des tissus et à la taille de la brassée. La technologie LG ThinQMD envoie des rappels lorsqu'il est temps de nettoyer la cuve, pour que votre laveuse fonctionne de façon optimale. De plus, grâce à la technologie de thermopompe à double onduleurMC exclusive à LG, la sécheuse homologuée ENERGY STARMD consomme jusqu'à 65 % moins d'énergie3 et sèche les articles à des températures plus basses, ce qui permet de réduire l'usure des vêtements et de conserver leur éclat plus longtemps.

Au-delà du nettoyage de printemps, la population canadienne est à la recherche d'options élégantes pour les réceptions. Les recherches sur les « cocktails de printemps » ont connu un pic le 2 mars, ce qui indique que la population canadienne est à la recherche de nouvelles inspirations pour les boissons saisonnières. De plus, les glaçons sphériques à fonte lente Craft IceMD de LG sont un ajout parfait aux « daiquiris » et aux « cocktails à la fraise », deux boissons pour lesquelles les recherches ont fortement augmenté les 1er et 2 mars1.

Les chefs amateurs se réjouissent également du printemps puisque les recherches de « recettes printanières » et d'« idées de recettes printanières » ont grimpé de 5 000 %1. Pour préparer la recette printanière parfaite, la cuisinière intelligente à induction de LG est la compagne de cuisine par excellence. Dotée de la technologie ProBakeMD Convection de LG, elle garantit une cuisson uniforme des gâteaux, des biscuits et des pâtisseries sur chaque grille. De plus, la fonctionnalité Air Fry offre un moyen plus sain de concocter des aliments croustillants en utilisant moins d'huile.

Ensuite, les Canadiennes et Canadiens cherchent à rafraîchir leur garde-robe. Les recherches sur les « tendances de la mode printemps/été 2025 » ont grimpé en flèche de 5 000 %1, ce qui ne manque pas de susciter l'enthousiasme pour les styles de la nouvelle saison. Avant d'adopter les nouveaux styles de la saison, il est essentiel de rafraîchir rapidement les vêtements en éliminant la poussière et les odeurs afin de les rendre propres et prêts à porter.

La laveuse-sécheuse tout-en-un WashComboMC de LG vous facilite la tâche en lavant et en séchant vos vêtements dans un seul appareil2. De plus, grâce à sa technologie de thermopompe à onduleurMC écoénergétique, l'ensemble laveuse-sécheuse tout-en-un permet d'économiser jusqu'à 60 % d'énergie par brassée3, garantissant ainsi la propreté de vos vêtements et la santé de votre facture d'énergie.

Qu'il s'agisse de nettoyer, de recevoir ou de rafraîchir votre garde-robe, les appareils électroménagers innovants de LG facilitent l'arrivée du printemps et permettent de profiter des bons moments de la vie. Vous pouvez consulter le rapport sur les tendances du printemps 2025 de LG ici. Pour en savoir plus sur les dernières innovations de LG en matière d'électroménagers et pour effectuer un achat, visitez le LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

_____________________

1 Basé sur les données de Google Trends, Canada, de février 2025 à mars 2025, alimentées par

https://trends.google.com/trends/?hl=fr. 2 Selon des tests indépendants effectués avec une brassée standard de 10 lb selon le DOE lors du cycle de l

avage et de séchage avec la sécheuse en mode Économie d'énergie (octobre 2023). La durée du cycle peut

varier en fonction du type et du poids de la brassée. 3 * Comparativement à la sécheuse à évacuation conventionnelle DLE3400, d'après des tests réalisés par I

ntertek au cycle normal avec l'option Économie d'énergie, avec une brassée DOE de 8,45 lb et un taux

d'humidité initial de 57,5 % (septembre 2023). * Lisez et suivez toujours les instructions figurant sur

l'étiquette.

SOURCE LG Electronics Canada, Inc.

Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, [email protected], +1 647 261-3603