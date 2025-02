TORONTO, le 26 févr. 2025 /CNW/ - LG Electronics Canada, Inc. (LG), en collaboration avec Santé Canada, annonce un rappel volontaire de certaines cuisinières électriques encastrables et non encastrées dotées de boutons situés à l'avant. Les modèles et les numéros de série concernés sont indiqués ci-dessous. Les boutons situés à l'avant de ces cuisinières peuvent être activés par un contact accidentel avec des personnes ou des animaux de compagnie, ce qui présente un risque pour la sécurité.

LG entreprend cette action volontaire dans le cadre de son engagement envers la sécurité des produits et le service à la clientèle.

Les consommateurs qui possèdent les cuisinières concernées doivent communiquer avec LG directement pour obtenir une étiquette d'avertissement gratuite et des directives d'apposition. L'étiquette rappelle aux consommateurs d'utiliser la fonction de verrouillage (Lock Out/Control Lock) de LG sur le panneau de commande de la cuisinière pour désactiver l'activation des éléments chauffants lorsque la cuisinière n'est pas utilisée.

LG encourage les consommateurs à regarder une vidéo de démonstration de l'utilisation de la fonction de verrouillage à l'adresse https://vimeo.com/1037322282. Comme le montre la vidéo, la fonction de verrouillage est activée en appuyant sur le bouton pendant trois secondes. Pour confirmer l'activation de la fonction de verrouillage, un bip ou une mélodie retentit et le panneau de commande affiche l'image d'un cadenas ou l'indication « Loc ». Pour désactiver la fonction de verrouillage et utiliser la surface de cuisson, appuyez de nouveau sur le bouton correspondant pendant trois secondes.

Les cuisinières de LG sont également dotées de dispositifs de sécurité supplémentaires comme le voyant lumineux « Burner On » (brûleur en marche), une alerte sonore lorsque le brûleur est activé et un indicateur lumineux de surface chaude. Nous rappelons aux consommateurs de se familiariser avec le fonctionnement de leur cuisinière et de suivre les instructions et les avertissements contenus dans le manuel d'utilisation.

Produits concernés

Les modèles et numéros de série suivants sont concernés par le rappel. Le numéro de modèle, le numéro de série et la date de production se trouvent sur les cuisinières indiquées, à l'intérieur de la porte du four ou du tiroir de rangement situé sous le four.

Numéro de modèle Fourchette des

numéros de série Dates de fabrication Type de cuisinière et

dimensions LDE4413ST De 605KMxxxxxxx à 807KMxxxxxxx De mai 2016 à juillet 2018 Cuisinière électrique à four double

de 30 po et de 7,3 pi3 dotée du système

ProBake ConvectionMC et de la

fonctionnalité EasyCleanMD LSE4611ST De 609KMxxxxxxx à 203KMxxxxxxx De septembre 2016 à mars 2022 Cuisinière électrique encastrable de 30 po et de

6,3 pi3 avec système ProBake

ConvectionMD et fonctionnalité EasyCleanMD LSE4611BD De 705KMxxxxxxx à 203KMxxxxxxx De mai 2017 à mars 2022 LSEL6331F De 202MMxxxxxxx à 310MMxxxxxxx De février 2022 à octobre 2023 Cuisinière électrique encastrable intelligente de

30 po et de 6,3 pi³ avec prise en charge du Wi-Fi

et fonctionnalité

EasyCleanMD De 311KMxxxxxxx à 312KMxxxxxxx De novembre 2023 à

décembre 2023 LSEL6333D De 109MMxxxxxxx à 310MMxxxxxxx De septembre 2021 à octobre 2023 Cuisinière électrique encastrable intelligente de

30 po et de 6,3 pi³ avec Wi-Fi, convection par

ventilateur, technologie Air Fry et

fonctionnalité EasyCleanMD, acier inoxydable noir De 309KMxxxxxxx à 312KMxxxxxxx De septembre 2023 à décembre 2023 LSEL6333F 109MMxxxxxxx à 312MMxxxxxxx De septembre 2021 à décembre 2023 De 308KMxxxxxxx à 312KMxxxxxxx D'août 2023 à décembre 2023 LSEL6335D De 103KMxxxxxxx à 312KMxxxxxxx De mars 2021 à

décembre 2023 Cuisinière électrique encastrable intelligente de

30 po et de 6,3 pi3, avec prise en charge du Wi-Fi, ProBake

ConvectionMD, InstaViewMC et technologie Air Fry LSEL6335F De 103KMxxxxxxx à 312KMxxxxxxx De mars 2021 à

décembre 2023 LSEL6337D De 103KMxxxxxxx à 304KMxxxxxxx De mars 2021 à avril 2023 Cuisinière électrique encastrable intelligente de 30 po et

de 6,3 pi3, avec prise en charge du Wi-Fi, ProBake

ConvectionMD, InstaViewMC, technologies Air Fry et Air

Sous Vide LSEL6337F De 103KMxxxxxxx à 312KMxxxxxxx De mars 2021 à

décembre 2023 LTE4815ST De 803KMxxxxxxx à 803KMxxxxxxx Mars 2018 Cuisinière électrique encastrable intelligente à four double

de 30 po et de 7,3 pi³ avec prise en charge du Wi-Fi, système

ProBake ConvectionMD et fonctionnalité EasyCleanMD

Les clients peuvent communiquer avec LG par courriel à l'adresse [email protected] ou au numéro gratuit 1 888 542-2623 de 8 h à 21 h (HE), ou en ligne sur la page https://www.lg.com/ca_fr/soutien/contactez-nous/ pour obtenir gratuitement une étiquette d'avertissement et des directives d'apposition.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada, Inc. est la filiale canadienne de LG Electronics, Inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada, Inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : Appareils électroménagers pour la maison, Divertissement pour la maison, Éco Solution. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

