L'entreprise s'apprête à transformer la vie quotidienne grâce à des expériences personnalisées et alimentées par l'IA.

SEOUL, South Korea, le 3 déc. 2024 /CNW/ - LG Electronics (LG) invite les consommateurs du monde entier à se joindre à sa conférence « Première mondiale de LG », à partir de 8 h (HNP) le 6 janvier au Mandalay Bay Convention Center à Las Vegas, au Nevada. Sous le thème « La vie est belle 24 h/24 grâce à l'intelligence affectueuse », l'événement présentera la vision de LG d'une vie meilleure et donnera un aperçu des dernières solutions intelligentes de l'entreprise à l'approche du CES 2025, qui se tiendra du 7 au 10 janvier.

Devant un public médiatique mondial, LG soulignera son engagement à fournir des expériences personnalisées et alimentées par l'IA, grâce à son intelligence affectueuse. LG devient un fournisseur de solutions de vie intelligentes et s'apprête à présenter un plan d'avenir qui connecte et élargit les diverses expériences et espaces de ses clients, transformant ainsi la vie quotidienne grâce à l'innovation technologique de l'IA.

Les produits et services de pointe dévoilés lors de la conférence de presse seront présentés au kiosque de LG tout au long du CES 2025, où les visiteurs pourront découvrir un environnement entièrement intégré, piloté par l'IA, qui enrichit chaque instant et connecte les différents aspects de la vie quotidienne.

La conférence « Première mondiale de LG » sera retransmise en direct sur le site Web de LG, la chaîne YouTube de LG Global et sur le compte X de LG Global.

À propos de LG Electronics inc.

À l'échelle mondiale, LG Electronics est une société innovatrice dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public. Elle est présente dans la quasi-totalité des pays et emploie une main-d'œuvre mondiale de plus de 74 000 personnes. Les quatre divisions opérationnelles de LG - Appareils électroménagers pour la maison, Divertissement pour la maison, Solutions de véhicules et Éco Solution - ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires mondial de plus de 82 billions KRW en 2023. LG est l'un des principaux fabricants de produits de consommation et commerciaux allant des téléviseurs aux électroménagers, en passant par les solutions d'amélioration de la qualité de l'air, les moniteurs, ainsi que les composants et solutions automobiles. Ses marques haut de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ sont des noms bien connus dans le monde entier. Rendez-vous au www.LGnewsroom.com pour connaître les dernières nouvelles.

SOURCE LG Electronics Canada, Inc.

Personnes-ressources pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, +1 647-261-3603, [email protected]