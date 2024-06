Le Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie recherche une croissance et un revenu par le biais d'émetteurs d'obligations de sociétés de premier plan

TORONTO, le 13 juin 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie (« le Fonds »), offrant aux investisseurs et investisseuses un accès à des occasions de croissance dans le segment des titres à revenu fixe de sociétés mondiales.

Le Fonds, qui est géré par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (l'« Équipe »), cherche à générer un revenu et à procurer un potentiel de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés émettrices mondiales.

« Nous avons le plaisir d'offrir aux investisseurs et investisseuses du Canada une nouvelle occasion d'investir dans un portefeuille diversifié d'obligations émises par des sociétés de premier plan du monde entier », a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions, Placements Mackenzie. « Une position en titres de créances de sociétés par l'entremise de ce nouveau Fonds permet de compléter de façon efficace les positions en obligations fédérales et provinciales tout en rehaussant potentiellement le rendement et le revenu d'un portefeuille. »

L'Équipe cherche à obtenir une performance stable et à atténuer les risques grâce à une gestion active et à une sélection ascendante des titres, en équilibrant plus-value du capital et revenu tout en ciblant une exposition minimale aux fluctuations des taux d'intérêt.

« L'approche agile qu'emploie nos gestionnaires de portefeuille chevronnés leur permet de s'adapter rapidement à l'évolution du marché et de saisir les occasions de valeur relative dans l'ensemble des notations de crédit et des structures de capital des sociétés, tout en maintenant la priorité accordée à la gestion du risque », de conclure Mme Ashcroft.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 201,8 milliards de dollars au 31 mai 2024. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 251 milliards de dollars au 31 mai 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Pour de plus amples renseignements : Hilary Bassett, Placement Mackenzie, 416 951-7558, [email protected]; Kim Tran, Placements Mackenzie (Québec), 514-217-1684, [email protected]