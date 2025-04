Le Fonds d'actions canadiennes Mackenzie GQE, le Fonds canadien équilibré Mackenzie GQE,

TORONTO, le 22 avril 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre nouveaux fonds communs de placement (les « fonds »). Ils mettent tous à profit le processus d'investissement éprouvé de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, qui vise à tirer parti d'approches quantitatives globales pour générer de l'alpha et gérer le risque en combinant l'intuition humaine et la science des données. Les nouveaux fonds sont les suivants :

Fonds d'actions canadiennes Mackenzie GQE

Fonds canadien équilibré Mackenzie GQE

Fonds mondial équilibré Mackenzie GQE

Fonds américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE

Fonds d'actions canadiennes Mackenzie GQE

Le Fonds d'actions canadiennes Mackenzie GQE permet aux investisseurs et investisseuses d'accéder à des occasions de placement dans des sociétés canadiennes de qualité et, en complément, à une exposition à des placements américains. Ils et elles peuvent ainsi diversifier leurs portefeuilles tout en recherchant des rendements attrayants et en gérant les risques.

« Placements Mackenzie est heureuse d'offrir aux Canadiens et Canadiennes une autre occasion d'investir dans d'excellentes entreprises d'ici et d'ailleurs, sélectionnées selon le processus renommé d'investissement quantitatif de notre équipe des actions quantitatives mondiales », affirme Kristi Ashcroft, Vice-présidente exécutive, Produits et solutions, Placements Mackenzie.

Fonds canadien équilibré Mackenzie GQE et Fonds mondial équilibré Mackenzie GQE

Le Fonds canadien équilibré Mackenzie GQE et le Fonds mondial équilibré Mackenzie GQE combinent actions et titres à revenu fixe pour offrir aux investisseurs et investisseuses un portefeuille diversifié. Ces deux fonds tirent parti de l'expertise de l'équipe des actions quantitatives mondiales, de l'équipe des placements à revenu fixe et de l'équipe des stratégies multi-actifs de Mackenzie en matière de prise de décision tactique. Ils sont gérés de manière à respecter une répartition stratégique cible des actifs, qui sera ajustée en fonction des occasions et des risques émergents.

« Le Fonds canadien équilibré Mackenzie GQE et le Fonds mondial équilibré Mackenzie GQE sont d'excellentes options de placement pour les personnes qui cherchent à stabiliser leurs rendements en investissant dans des actions et des titres à revenus fixes dans un seul et même fonds, en profitant de l'approche de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, laquelle vise une exposition bien équilibrée aux facteurs de valeur, de croissance et de qualité à même le volet actions, ainsi qu'une exposition à une variété d'obligations, explique Mme Ashcroft. L'expertise de ces trois équipes Mackenzie offre un potentiel de performance solide. »

Fonds américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE

Le Fonds américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE renforce l'exposition aux actions américaines de base avec des positions acheteur et des positions vendeur pour accroître le potentiel d'alpha.

« Le Fonds américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE cible une exposition nette au marché semblable à celle d'un fonds d'actions à position acheteur uniquement. Toutefois, en utilisant certains leviers et en vendant à découvert certains titres, les gestionnaires de portefeuille peuvent obtenir un éventail d'occasions élargi pour générer un alpha », conclut Mme Ashcroft.

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas le confondre avec la performance, le taux de rentabilité ou le rendement d'un fonds. Si les distributions que verse le fonds sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions versées suite à la réalisation de gains en capital par un fonds, ainsi que les revenus et dividendes réalisés par un fonds, sont imposables entre vos mains pour l'année au cours de laquelle elles sont versées. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

