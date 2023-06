Le Fonds mondial de dividendes en dollars US Mackenzie investira dans des sociétés chefs de file qui versent des dividendes et offrent un potentiel de croissance durable.

TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds mondial de dividendes en dollars US Mackenzie (« le Fonds »). Cette nouvelle offre constitue pour les investisseurs et investisseuses une nouvelle façon de maintenir leur exposition en dollars américains, tout en tirant profit des occasions de placement que présentent diverses sociétés mondiales.

Le Fonds, qui est géré par l'équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie, cherchera une plus-value du capital à long terme assortie d'un revenu régulier en investissant principalement dans des actions mondiales susceptibles de verser des dividendes, en utilisant le dollar américain comme devise de base.

« En choisissant le Fonds mondial de dividendes en dollars US Mackenzie, les investisseurs et investisseuses obtiennent une véritable expérience de placement en dollars US, sans l'incidence potentielle des taux de change, tout comme s'ils investissaient dans un fonds domicilié aux États-Unis, » a déclaré Darren McKiernan, VPP, gestionnaire de portefeuille et chef de l'équipe des actions et du revenu mondiaux de Placements Mackenzie. « L'approche de placement unique de notre équipe consiste à sélectionner de manière judicieuse des entreprises qui maintiennent un avantage concurrentiel particulier, offrant aux investisseurs et investisseuses un accès à des sociétés de renommée mondiale et qui versent en majorité des dividendes. »

Le Fonds emploie un processus des placement rigoureux pour constituer un portefeuille diversifié de sociétés que l'équipe identifie comme présentant des valorisations attrayantes, recherchant un rendement global supérieur à la moyenne et un potentiel de croissance. Il détiendra les mêmes titres que le Fonds mondial de dividendes Mackenzie, mais sera géré comme fonds commun de placement distinct.

« Les Canadiens et Canadiennes qui détiennent des dollars américains, comme ceux et celles qui passent un certain temps aux États-Unis ou qui possèdent une entreprise facilitant les transactions en dollars américains, peuvent désormais utiliser ces fonds pour s'exposer à des sociétés qui ont démontré leur capacité à générer des rendements solides et à rendre les bénéfices aux actionnaires, » a ajouté M. McKiernan.

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 190 milliards de dollars au 31 mai 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui compte des bureaux au Canada, à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 256 milliards de dollars au 31 mai 2023. Pour en savoir plus, consultez le site placementsmackenzie.com.

