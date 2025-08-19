Le FNB américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE et le FINB NASDAQ 100 Mackenzie offrent des solutions de placement novatrices permettant de tirer parti du potentiel de croissance du marché boursier américain

TORONTO, le 19 août 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement des deux fonds négociés en bourse (les « FNB ») présentés ci-dessous. Ces solutions offrent aux conseillères et conseillers et aux investisseuses et investisseurs canadiens de nouvelles occasions de participer à la croissance qui se produit sur le marché boursier américain.

FNB américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE (TSX : MALX)

S'appuyant sur la stratégie et l'approche de placement du Fonds américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE, le FNB américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE vise à accroître le potentiel d'alpha de portefeuilles exposés aux actions américaines au moyen d'un processus de placement quantitatif qui comprend à la fois des positions acheteur et vendeur.

« Mackenzie est fière d'intégrer une autre stratégie de fonds communs de placement dans une structure de FNB en proposant le FNB américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE, déclare Prerna Mathews, vice-présidente, Produits et stratégie des FNB, Placements Mackenzie. Nous nous appuyons sur notre expérience dans la mise à profit d'occasions plus vastes pour générer de l'alpha et traduire des stratégies éprouvées en un format de FNB accessible. »

FINB NASDAQ 100 Mackenzie (TSX : QQQQ)

Le FINB NASDAQ 100 Mackenzie offre aux investisseurs et investisseuses une occasion unique d'accéder au champ de l'innovation et aux principaux titres de croissance fortement axés sur la technologie, grâce à son suivi de l'indice NASDAQ 100. Le FNB est conçu de façon à compléter les portefeuilles existants en offrant un accès aux 100 entreprises les plus importantes et les plus activement négociées cotées au NASDAQ, proposant une solution de placement diversifiée à ceux et celles qui souhaitent tirer parti du potentiel de croissance des actions américaines.

« Cette nouvelle offre illustre notre capacité à proposer aux Canadiens et Canadiennes des outils de placement souples et efficaces, y compris des options de FNB liées aux technologies et des solutions axées sur la croissance, explique Mme Mathews. Ce FNB offre une exposition à des entreprises très performantes issues de divers secteurs, dont ceux de la fabrication, de la technologie et de la santé, et il contribue à diversifier ainsi qu'à compléter les portefeuilles tout en s'employant à répondre à divers objectifs de placement. »

L'offre initiale des FNB est clôturée et ils se négocieront sur la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous leurs symboles respectifs.

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Nasdaq® et Nasdaq-100 Index® sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées comme « les Sociétés »), et sont utilisées sous licence par Mackenzie. Les Sociétés n'ont pas évalué la légalité ni la pertinence du/des produit(s). Elles ne sont pas responsables de l'émission, de l'approbation, de la vente ni de la promotion du/des produit(s). LES SOCIÉTÉS NE FOURNISSENT AUCUNE GARANTIE ET DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LE(S) PRODUIT(S).

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 227 milliards de dollars au 31 juillet 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 287 milliards de dollars au 31 juillet 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

