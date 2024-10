Le Fonds de petites capitalisations américaines Mackenzie tire parti de la stratégie de placement de l'équipe des actions quantitatives mondiales

TORONTO, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds de petites capitalisations américaines Mackenzie (le « Fonds »), offrant aux investisseurs et investisseuses la possibilité d'accéder aux actions américaines à petite capitalisation au sein de leur portefeuille, en faisant appel au processus de placement de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie.

« Les titres de sociétés à petite capitalisation, vaste bassin d'occasions de placement, suscitent souvent moins d'attention que leurs homologues à moyenne et grande capitalisation alors qu'ils présentent un potentiel de croissance important et procurent une diversification supplémentaire pour un portefeuille. Nous sommes heureux d'offrir le Fonds de petites capitalisations américaines Mackenzie à titre de point d'accès pour les investisseurs et investisseuses qui souhaitent intégrer des titres de sociétés à petite capitalisation dans leur portefeuille », a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions, Placements Mackenzie.

Activement géré par l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, le Fonds concentre ses placements dans des sociétés ayant une plus petite capitalisation boursière et tire parti de l'approche de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, laquelle allie des modèles quantitatifs à son savoir-faire pour repérer des occasions de placement que d'autres pourraient manquer. L'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie gère une stratégie semblable pour le compte d'investisseurs institutionnels depuis février 2020.

« Les titres de sociétés à grande capitalisation ont dominé le marché au cours des dernières années et, par conséquent, le portefeuille des investisseurs et investisseuses pourrait être surpondéré dans ce segment du marché. Ce fonds est le complément idéal pour les portefeuilles qui se sont concentrés sur les actions américaines à grande capitalisation et les méthodes employées par notre équipe chevronnée des actions quantitatives mondiales sont tout indiquées pour repérer les meilleures occasions dans le domaine des petites capitalisations », de conclure Mme Ashcroft.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 212,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 264 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

