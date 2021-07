Le Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie, le premier en son genre au Canada, aide les investisseurs à conserver une plus grande tranche de ce qu'ils gagnent en intégrant

diverses stratégies de gestion fiscale

TORONTO, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie (le « Fonds »). Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs des taux de rendement fiscalement efficients à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres émis par des sociétés de toute taille, partout dans le monde.

Le Fonds aidera les investisseurs à conserver une plus grande tranche de ce qu'ils gagnent en ayant recours à différentes stratégies de gestion fiscale, notamment en :

accordant la priorité aux sociétés dont le rendement relatif est moins élevé par rapport au potentiel de rendement corrigé du risque;

favorisant en général les occasions de placement à plus long terme plutôt que les occasions à court terme; et

exerçant une gestion active du portefeuille afin de réduire les distributions, y compris les ventes à perte à des fins fiscales.

« Le taux marginal d'imposition sur le revenu relativement élevé au Canada et la croissance continue du patrimoine financier imposable ont entraîné un besoin important de fonds communs de placement fiscalement efficients, a déclaré Kristi Ashcroft, chef des produits, Placements Mackenzie. En intégrant des stratégies de gestion fiscale au processus de placement, le Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie vise à aider les investisseurs à conserver une plus grande partie de leur argent qui fructifie sur les marchés et à réduire l'impact fiscal sur le rendement de leurs placements. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux investisseurs ce fonds d'actions mondiales, le premier du genre au Canada. »

Le Fonds sera géré par l'équipe du revenu et des actions mondiaux Mackenzie, avec Ome Saidi et Katherine Owen comme cogestionnaires de portefeuille principaux. L'équipe investira dans un portefeuille diversifié de sociétés mondiales de grande qualité, qui se situent au sommet ou près du sommet de la chaîne de valeur dans leurs secteurs respectifs. Elle maintiendra un portefeuille de style agnostique dans l'éventail valeur-croissance et utilisera des stratégies de superposition fiscale pour réduire les distributions imposables sous forme de revenus et de gains en capital.

Le Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie sera offert uniquement aux investisseurs dans des comptes non enregistrés.

Pour plus de renseignements à propos de l'équipe du revenu et des actions mondiaux de Mackenzie, et les fonds qu'elle gère, veuillez visitez placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 201,7 milliards $ au 30 juin 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Corporation Financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Placements Mackenzie.

