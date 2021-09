Le FNB mondial d'obligations durables Mackenzie vise à offrir des occasions de diversification

stables en investissant dans des titres de créance durable d'émetteurs mondiaux

TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie a lancé aujourd'hui le FNB mondial d'obligations durables Mackenzie, ce qui permet d'élargir sa gamme complète de fonds négociés en bourse (FNB) mondiaux et s'ajoute à ses produits de placement durables.

Ce nouveau FNB vise à fournir un flux de revenu stable avec un potentiel de croissance du capital modéré en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et en privilégiant les émetteurs mondiaux durables et responsables. Ces titres sont sélectionnés à l'aide d'une méthode exclusive qui consiste à analyser plus de 2 900 points de données sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance.

« Alors que nous continuons de développer notre gamme de FNB axés sur les objectifs, conçus pour les Canadiens, par des Canadiens, Mackenzie s'engage à fournir aux investisseurs des solutions simples et efficaces qui aident à renforcer et à diversifier leurs portefeuilles », a déclaré Michael Cook, chef des FNB chez Placements Mackenzie. « Avec le lancement du FNB mondial d'obligations durables Mackenzie, nous sommes ravis de contribuer à répondre à la demande croissante de solutions de placement durables tout en donnant accès à des rendements à long terme corrigés du risque. »

Le nouveau FNB est géré par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, l'une des premières à adopter l'investissement durable, à l'aide d'un processus exclusif éprouvé qui intègre les facteurs ESG dans sa sélection de placements. En avril 2021, l'équipe a lancé le Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie, un fonds commun de placement dont la stratégie d'investissement est semblable à celle du nouveau FNB.

Avec le lancement du FNB mondial d'obligations durables Mackenzie, la gamme complète de FNB de Mackenzie compte maintenant 42 FNB cotés au Canada et couvre des solutions actives, à bêta stratégique et indicielles. En un peu plus de cinq ans, l'actif sous gestion de la société dans les FNB a atteint plus de 11 milliards de dollars.

L'offre initiale du FNB mondial d'obligations durables Mackenzie est terminée et ce FNB se négociera à la Bourse NEO à compter d'aujourd'hui sous le symbole MGSB.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de solutions de placement durables de Mackenzie, veuillez consulter le site www.placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 208 milliards de dollars au 31 août 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

