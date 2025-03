OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - La petite enfance est une étape cruciale dans le développement et le bien-être futur des enfants. Des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité et inclusifs dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire permettent aux enfants de développer un fort sentiment d'appartenance et aux parents et familles de contribuer à leur culture.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire du ministre de la Défense, Marie‑France Lalonde, et la députée d'Ottawa--Vanier, Mona Fortier, au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, ont annoncé un financement de plus de 60 millions de dollars visant à soutenir les initiatives d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans les communautés francophones en situation minoritaire partout au pays.

La Commission nationale des parents francophones recevra un nouveau financement de 47,7 millions de dollars afin de mettre sur pied un Réseau d'intervenants en petite enfance qui soutiendra la coordination intersectorielle de la mise en place d'initiatives spécifiques pour les communautés francophones en situation minoritaire partout au Canada. Par l'intermédiaire de partenariats, le réseau allouera du financement pour la mise en œuvre d'initiatives spécifiques qui permettront d'améliorer l'accès à des programmes et services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont de haute qualité, abordables, flexibles et inclusifs pour les enfants et les familles des communautés francophones en situation minoritaires, tout en contribuant au développement d'une identité culturelle francophone et en soutenant la main-d'œuvre francophone du secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

L'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) reçoit 16,3 millions de dollars afin d'élargir et de poursuivre le développement de programmes de formation initiale, continue et spécialisée de la petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire. L'ACUFC financera des initiatives qui visent à remédier aux défis auxquels est confronté le secteur de la petite enfance, à renforcer les compétences des éducateurs et à promouvoir la profession tout en favorisant l'accès à des services de garde de haute qualité pour les enfants et leur famille dans les communautés francophones en situation minoritaire.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec les experts, les communautés et les provinces et les territoires pour veiller à ce que les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants soient entièrement inclusifs et répondent aux besoins de tous les enfants, y compris ceux qui proviennent des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Citations

« Les enfants francophones méritent d'apprendre dans un milieu français, peu importe où ils habitent. La langue occupe une grande part de l'identité d'un enfant et de sa connexion avec sa culture. Nous allons toujours appuyer les parents francophones et faire les investissements nécessaires dans la garde d'enfants pour soutenir leur famille et leur communauté francophone en situation minoritaire. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Soutenir les communautés de langue française en situation minoritaire à travers le Canada demeure une priorité importante de ce gouvernement. Dans une communauté aussi bilingue qu'Ottawa, où la langue française est une partie importante de notre identité collective, ces investissements importants soutiendront les familles et les enfants en offrant de nombreuses nouvelles initiatives et en formant des éducateurs francophones en petite enfance afin d'offrir un meilleur accès à des services de garde de qualité aux familles francophones d'Ottawa et d'Orléans. »

- La secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, Marie‑France Lalonde

« Mes enfants reçoivent une éducation en français. Je sais par expérience qu'un programme d'apprentissage préscolaire de qualité est essentiel au développement d'un enfant et à la force de nos collectivités. Cet investissement élargit l'accès à des services de garde inclusifs dans les communautés francophones en situation minoritaire. Il donne aux enfants la possibilité de développer une solide identité culturelle, appuie les familles et fait en sorte d'assurer la vitalité de la langue française pour des générations à venir. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Yasir Naqvi

« L'accès à des services de garde de qualité constitue un levier économique majeur, facilitant la participation des parents au marché du travail. Dans un pays bilingue comme le Canada, il est essentiel que ces services soient offerts dans les deux langues officielles. En investissant dans les services de garde en français, y compris dans la formation des éducatrices et éducateurs en petite enfance, nous renforçons la sécurité linguistique des communautés francophones en situation minoritaire tout en favorisant l'intégration d'un plus grand nombre de Canadiens bilingues au marché du travail. »

- La ministre des Langues officielles, l'honorable Rachel Bendayan

« Ce financement représente une avancée significative pour les familles francophones en situation minoritaire. Il nous permettra de renforcer, maintenir et développer des services de garde de qualité, offrant ainsi aux enfants un meilleur accès à un environnement éducatif en français dès la petite enfance. »

- La présidente de la Commission nationale des parents francophones, Gillian Anderson

« L'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne se réjouit de pouvoir continuer à bâtir sur ses succès reconnus des dernières années en matière de formation et de renforcement des capacités des éducatrices et des éducateurs en petite enfance grâce à cet appui du gouvernement du Canada. Nous rassemblerons des établissements offrant de la formation collégiale et plusieurs partenaires autour de projets permettant d'accroitre l'accès à la formation initiale et au perfectionnement professionnel en petite enfance, en plus de mener des initiatives visant à reconnaitre le travail des spécialistes du secteur et à développer une capacité de recherche sur celui-ci. Ce financement nous outillera afin d'agir collectivement en vue de pallier la pénurie de main-d'œuvre qualifiée en petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire. »

- Le président-directeur général de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, Martin Normand

Faits en bref

La majorité du financement pour les initiatives d'apprentissage et de garde des jeunes enfants provient du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration, qui réaffirme l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de la protection et de la promotion des deux langues de notre pays, de la préservation du français et de la vitalité de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire. Une partie des fonds annoncés aujourd'hui comprend aussi un financement permanent par la suite prévu dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir.

en faveur de la protection et de la promotion des deux langues de notre pays, de la préservation du français et de la vitalité de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire. Une partie des fonds annoncés aujourd'hui comprend aussi un financement permanent par la suite prévu dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir. La Commission nationale des parents francophones est composée de 12 associations de parents provinciales et territoriales de partout au pays (à l'exception du Québec) et vise à soutenir les parents dans les communautés francophones en situation minoritaire par l'intermédiaire du continuum des services éducatifs, y compris le développement de l'enfance. La Commission aide également ses associations membres à établir des relations avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue de la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans les communautés francophones en situation minoritaire.

L'ACUFC est constituée de 22 collèges et universités de la francophonie canadienne. Elle a bien implanté la formation de base et l'initiative visant à renforcer les capacités dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018‑2023 - Investir dans notre avenir.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Geneviève Lemaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559,[email protected]