GEORGE, Afrique du Sud, le 1er août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a participé à la réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G20 les 30 et 31 juillet 2025 à George, en Afrique du Sud.

Pour relever les défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, il faut diriger avec ambition et de manière unie, en prenant des mesures concrètes. Lors de la réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G20, la ministre Hajdu a renforcé le leadership dont le Canada fait preuve pour appuyer la croissance économique inclusive, l'emploi chez les jeunes, l'égalité des genres et l'inclusion au sein de la main‑d'œuvre afin de veiller à ce que personne ne soit laissé de côté dans un monde en rapide évolution.

La ministre Hajdu a discuté d'initiatives clés, comme la Stratégie emploi et compétences jeunesse du Canada, Service jeunesse Canada, la bonification des bourses d'études et l'élargissement de l'accès aux prêts d'études sans intérêt. La ministre Hajdu a également mis l'accent sur diverses initiatives canadiennes qui jettent les bases des progrès qui seront marqués à long terme pour obliger les employeurs à verser un salaire égal pour un travail égal, réduire l'écart salarial entre les sexes par l'intermédiaire d'Equi'Vision, le premier site Web de ce type au Canada, qui vise à garantir la transparence publique en matière de rémunération, et créer un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada avec les provinces, les territoires et les communautés autochtones afin d'atténuer les pressions exercées sur les familles.

La ministre a également souligné que le Canada appuie des initiatives présentées par la présidence, y compris la cible du G20 de Nelson Mandela Bay relative aux jeunes, qui vise à réduire le nombre de jeunes qui ne sont pas aux études, ni en emploi, ni en formation (PEEF) de 5 % de plus d'ici 2030; la cible du G20 de Brisbane-eThekwini, qui a pour objectif de réduire de 25 % d'ici 2030 l'écart entre les sexes pour ce qui est de la participation au marché du travail; et une nouvelle cible du G20, qui vise à réduire l'écart salarial entre les sexes de 15 % d'ici 2035. Elle a indiqué que la cible sera réexaminée dans cinq ans en vue de peut-être la rehausser en fonction des progrès mesurables marqués.

Des partenariats forts permettent de bâtir des économies plus fortes et d'offrir plus de possibilités aux travailleurs et aux entreprises. Le Canada renforce donc ses partenariats et partage son savoir‑faire en vue de faire progresser les objectifs communs.

La ministre Hajdu a annoncé le lancement d'une initiative appelée Croissance verte - Autonomiser les jeunes pour un avenir vert, en partenariat avec SOS Villages d'enfants Canada, au nom du secrétaire d'État au Développement international, l'honorable Randeep Sarai. Ce projet de 7 millions de dollars sera mis en œuvre en Éthiopie, au Rwanda et en Somalie pour accroître la participation et la résilience économiques des jeunes désavantagés, plus particulièrement les jeunes femmes, en leur fournissant les compétences et le soutien nécessaires pour réussir dans une économie verte en pleine croissance. Cette initiative témoigne de l'engagement du Canada à l'égard de l'enseignement inclusif, du développement durable et de l'autonomisation des jeunes dans la région.

Parallèlement aux réunions du G20 auxquelles elle a assisté, la ministre Hajdu a aussi rencontré ses homologues du Brésil, de l'Allemagne, de l'Irlande, du Lesotho, de Singapour, de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni pour renforcer les liens économiques et mettre en commun les pratiques exemplaires afin d'aider les travailleurs à s'adapter à l'évolution du marché du travail.

Citations

« Pour bâtir l'économie la plus forte du G7, il faut travailler ensemble, de part et d'autre des frontières et entre générations. Au G20, nous nous attaquons aux défis qui nous attendent et créons des possibilités essentielles pour bâtir une économie mondiale plus inclusive et plus résiliente. Le Canada prend des mesures pour renforcer les liens avec ses partenaires internationaux afin de générer une véritable croissance économique durable qui ne laisse personne de côté. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

Le G20 est la principale tribune de coopération économique internationale pour les principaux pays développés et émergents. Le G20 est composé de 19 pays et de 2 unions régionales, qui représentent plus de 85 % du PIB mondial, plus de 75 % du commerce mondial et plus de 66 % de la population de la Terre.

La Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui est une initiative horizontale à laquelle participent 12 ministères et organismes fédéraux, a reçu 351,2 millions de dollars de plus en 2025‑2026. Cet investissement soutiendra la création de plus de 90 000 stages pour les jeunes, qui mettront de plus en plus l'accent sur les secteurs émergents, comme les technologies vertes, l'intelligence artificielle, les métiers spécialisés et la fabrication de pointe.

À compter de 2024, Service jeunesse Canada créera jusqu'à 20 000 nouvelles occasions de bénévolat sur trois ans, qui viseront d'abord à aider les jeunes à acquérir des compétences et de l'expérience utiles.

Le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada soutiendra la création de 250 000 nouvelles places d'ici 2026, et les familles d'environ 900 000 enfants bénéficient déjà de services de garde de qualité et abordables à l'échelle du pays.

les familles d'environ 900 000 enfants bénéficient déjà de services de garde de qualité et abordables à l'échelle du pays. À l'échelle mondiale, 2,1 milliards d'adultes ont besoin de cours de rattrapage pour acquérir les compétences de base en lecture et en calcul ainsi que des compétences socioémotionnelles, et 450 millions de jeunes sont désengagés sur le plan économique, les jeunes femmes étant disproportionnellement touchées. Le Canada , qui est un chef de file mondial en éducation et se classe au septième rang des donateurs, a investi plus de 1,2 milliard de dollars (7,4 % de son aide publique au développement) entre 2022‑2023 et 2024‑2025 pour appuyer l'éducation des filles et des membres des populations déplacées, y compris les réfugiés, par l'intermédiaire de partenaires multilatéraux, internationaux et canadiens - établissant ainsi un équilibre entre l'éducation de base et l'attention croissante portée à la formation technique et professionnelle -, ce qui renforce aussi l'économie, la sécurité et l'influence internationale du Canada en favorisant des partenariats stables, de nouveaux marchés et des valeurs communes.

