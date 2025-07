Diverses initiatives autochtones et communautaires contribuent à l'objectif commun de former 10 000 enseignant.e.s autochtones partout au pays.

TERRITOIRE NON CÉDÉ DES ALGONQUINS [ANICHINABÉS], OTTAWA, ON, le 17 juill. 2025 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) est ravie d'annoncer 12 nouveaux partenariats axés sur le recrutement et la rétention d'enseignant.e.s autochtones. Ces projets, qui couvrent l'ensemble du territoire canadien, reflètent diverses approches inspirées des réalités locales : programmes ancrés dans le territoire, nouveaux outils de revitalisation linguistique, plateformes numériques de mentorat, formation d'enseignant.e.s au sein de la communauté, etc.

Les investissements de la FRH, rendus possibles grâce à la contribution de la Fondation Mastercard, totalisent cette année 8,6 millions de dollars, un montant qui permettra d'atteindre plus rapidement l'objectif commun de former 10 000 enseignant.e.s originaires des Premières Nations et des communautés inuites et métisses du Canada. La FRH aide à bâtir, au Canada, un système d'éducation où les enseignant.e.s autochtones sont soutenu.e.s, valorisé.e.s et aptes à diriger dans leurs communautés grâce à des initiatives novatrices menées par des Autochtones et leurs allié.e.s.

« Ces partenariats montrent bien, une fois de plus, ce qu'il est possible de faire lorsque les communautés et les institutions autochtones tracent la voie », souligne Roberta Jamieson, membre du conseil d'administration de la FRH et coprésidente du Comité consultatif national sur la formation des enseignant.e.s autochtones (CCNFEA). « Les enseignant.e.s autochtones donnent de la force à leurs élèves, aux écoles et aux Nations, et cette initiative est une façon d'honorer leur contribution. »

La FRH remercie le CCNFEA pour ses conseils et tient à témoigner sa gratitude au comité autochtone indépendant qui a évalué les candidatures et sélectionné les projets gagnants.

Voici les projets et organisations qui bénéficieront d'un financement :

First Nation School Board et Aide à l'enfance Canada ( Yukon )

Nunavut Bilingual Education Society et Inhabit Education ( Nunavut )

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) - Université de l'Inuit Nunangat (Inuit Nunangat)

Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation squamish) (Colombie-Britannique)

Programme de formation pour les enseignant.e.s autochtones (ATEP), Université de l' Alberta ( Alberta )

Faculté d'éducation (NITEP), Université de la Colombie-Britannique et Première Nation Lax Kw'alaams (Colombie-Britannique)

Université des Premières Nations du Canada (échelle nationale)

Institut Louis-Riel ( Manitoba )

Partenariat pour la formation des enseignant.e.s autochtones du Manitoba (MITEP), Université du Manitoba et Division scolaire Frontier ( Manitoba )

Matawa Education, Achieving the Dream Through Education ( Ontario )

Programme de formation d'enseignant.e.s autochtones Endaayan - Gakino'amaage : enseigner pour le Canada ( Ontario )

Programme de formation des enseignant.e.s autochtones du Labrador (PFEA-Lab) - Gouvernement du Nunatsiavut, Mamu Tshishkutamashutau Innu Education et Université Memorial ( Labrador )

Ensemble, ces 12 projets permettront ce qui suit :

Former et certifier des centaines d'enseignant.e.s autochtones.

Soutenir des milliers d'élèves et d'enseignant.e.s.

Renforcer l'enseignement en inuktitut, en innu-aimun, en michif, en ojibwé, en oji-cri, en cri (nêhiyaw) et en sḵwx̱wú7mesh sníchim.

Consolider les systèmes de formation dirigés par des Autochtones, partout au Canada .

« Les jeunes autochtones nous le disent haut et fort : ils veulent des enseignant.e.s qui reflètent leurs communautés et leurs visions du monde », mentionne Annette Trimbee, membre du conseil d'administration de la FRH et coprésidente du CCNFEA. « Nous investissons dans des projets où les valeurs, les langues et les systèmes de connaissances autochtones façonnent les expériences d'apprentissage. Il s'agit de soutenir les enseignant.e.s qui transmettent la sagesse culturelle dans les classes et de créer des espaces où chaque élève peut s'épanouir. »

« Soutenir la formation des enseignant.e.s autochtones signifie bien plus que de former des enseignant.e.s - c'est préserver les connaissances, les langues et les cultures des peuples autochtones », ajoute Rachel Mishenene, directrice de l'Initiative de formation des enseignant.e.s autochtones (FEA) de la FRH, qui est elle-même une enseignante autochtone. « Ces projets sont dirigés par des communautés autochtones qui savent mieux que quiconque comment aider la prochaine génération d'enseignant.e.s à enseigner en tout respect de leur identité, et ce, tout en honorant des perspectives et des pratiques distinctes. »

« Les jeunes et les communautés autochtones nous disent qu'il faut plus d'enseignant.e.s autochtones pour assurer un milieu d'apprentissage sécuritaire, positif et ancré dans la culture », conclut Jennifer Brennan, directrice principale des programmes canadiens à la Fondation Mastercard. « L'Initiative FEA reflète une volonté ferme de créer de réelles possibilités, pour les élèves autochtones, de se voir comme des enseignant.e.s et des leaders dans leurs propres écoles et sur leurs terres ancestrales. Nous sommes ravi.e.s de voir ces nouveaux partenariats se confirmer, et avons hâte que se concrétise la formation de 10 000 nouveaux et nouvelles enseignant.e.s autochtones au Canada. »

À propos des projets :

Les demandes de financement relèvent de l'un des deux volets suivants : Accroître et Retenir. Ces volets reflètent un engagement non seulement à développer des approches efficaces en matière de formation d'enseignant.e.s autochtones, mais aussi à augmenter la rétention de ces enseignant.e.s, l'objectif global étant de renforcer l'impact et la durabilité de la formation des enseignant.e.s autochtones partout au Canada.

Projets financés par le volet « Accroître »

Le volet « Accroître », qui offre jusqu'à 1 million de dollars par initiative, soutient l'innovation et le développement à long terme de programmes de formation d'enseignant.e.s autochtones.

Inuit Nunangat - Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) - Faculté de Silatusarniq, Université de l'Inuit Nunangat

Financement : 1 000 000 $ | 4 ans

Création d'un nouveau programme d'enseignement qui préparera les Inuit.e.s à occuper différents rôles en éducation. Ce programme, ancré dans les connaissances inuites et l'inuktut, a pour but de renforcer la langue, l'identité et l'autodétermination.

Alberta - Programme de formation pour les enseignant.e.s autochtones (ATEP), Université de l'Alberta

Financement : 999 285 $ | 4 ans

Pour le bien de la communauté, l'ATEP soutiendra les futur.e.s enseignant.e.s autochtones ainsi que les administrateurs.trices scolaires en s'axant fortement sur les apprentissages liés aux terres ancestrales et aux relations.

Colombie-Britannique - Faculté d'éducation (NITEP), Université de la Colombie-Britannique et Première Nation Lax Kw'alaams

Financement : 998 666 $ | 4 ans

Avec l'ouverture d'un nouveau centre d'enseignement à Prince Rupert, le programme NITEP permettra aux candidat.e.s enseignant.e.s autochtones de terminer leurs études tout en demeurant en relation avec leur communauté.

Manitoba - Partenariat pour la formation des enseignant.e.s autochtones du Manitoba (MITEP), Université du Manitoba et Division scolaire Frontier

Financement : 1 000 000 $ | 4 ans

Offert dans 11 communautés autochtones du nord du Manitoba, ce programme communautaire de baccalauréat en éducation (B.Ed.) y augmentera considérablement le nombre d'enseignant.e.s qualifié.e.s originaires des Premières Nations et des communautés inuites et métisses.

Ontario - Programme de formation d'enseignant.e.s autochtones Endaayan - Gakino'amaage : enseigner pour le Canada

Financement : 1 000 000 $ | 4 ans

Guidé par les Premières Nations, ce programme permettra la formation de bacheliers et bachelières en éducation (B.Ed.) dans leur propre communauté par l'intégration de langues autochtones et un enseignement local offert en collaboration avec des établissements accrédités.

Labrador - Programme de formation des enseignant.e.s autochtones du Labrador (PFEA-Lab) - Gouvernement du Nunatsiavut, Mamu Tshishkutamashutau Innu Education et Université Memorial

Financement : 1 000 000 $ | 4 ans

Utilisant des approches biculturelles et communautaires, ce programme de formation ancré dans la culture préparera des enseignant.e.s innu.e.s et inuit.e.s à servir leurs communautés.

Projets financés par le volet « Retenir »

Le volet « Retenir », qui offre un financement pouvant atteindre 500 000 $ par projet, récompense les initiatives qui explorent et améliorent des façons d'encourager les enseignant.e.s des Premières Nations et des communautés inuites et métisses à rester dans la profession et à s'y épanouir.

Yukon - First Nation School Board et Aide à l'enfance Canada - Ressources pour l'éducation culturelle

Financement : 433 457 $ | 2 ans

En partenariat avec trois communautés des Premières Nations du Yukon, ce projet vise à cocréer des ressources ancrées dans la culture avec l'aide d'Aîné.e.s et de gardien.ne.s du savoir, pour soutenir les enseignant.e.s et les élèves dans les classes.

Nunavut - Nunavut Bilingual Education Society et Inhabit Education - Trousse de ressources « Suite pour la littératie en inuktitut »

Financement : 479 000 $ | 2 ans

Cette trousse complète pour la littératie en inuktitut (comprenant guide pédagogique, cartes murales de sons et textes décodables) facilitera l'enseignement et l'apprentissage de l'inuktitut dans les classes.

Colombie-Britannique - Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Nation squamish) - Ressources éducatives culturelles

Financement : 498 000 $ | 2 ans

Cette initiative soutiendra les enseignant.e.s et les élèves par la création d'outils langagiers et culturels en sḵwx̱wú7mesh sníchim, à l'usage des salles de classe.

Échelle nationale - Université des Premières Nations du Canada - Carrefour national de ressources pour les enseignant.e.s autochtones

Financement : 499 000 $ | 2 ans

Cette plateforme nationale de mentorat et de partage de connaissances permettra à plus de 500 enseignant.e.s autochtones d'accéder à des ressources fiables ainsi qu'à des réseaux professionnels.

Manitoba - Institut Louis-Riel - Cercle des éducateurs.trices métis.se.s de la rivière Rouge

Financement : 251 806 $ | 2 ans

Ce projet soutiendra les enseignant.e.s métis.se.s de la rivière Rouge par l'entremise d'une formation sur le leadership et d'un programme d'enseignement basé sur le michif et l'identité des Métis.se.s de la rivière Rouge.

Ontario - Matawa Education, Achieving the Dream Through Education - Ressources langagières en ojibwé, en oji-cri et en cri

Financement : 500 000 $ | 2 ans

Par la création de ressources langagières, ce projet vise à soutenir les enseignant.e.s des neuf Premières Nations de Matawa et à consolider l'enseignement des langues dans les communautés.

