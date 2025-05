OTTAWA, ON, le 26 mai 2025 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) est fière d'annoncer la tenue de la 8e Semaine de l'innovation canadienne (SIC25), qui aura lieu du 26 au 30 mai 2025 sous le thème « De l'innovation à l'action ». Cette célébration nationale rassemble des innovateurs.trices, des partenaires et des communautés de partout au Canada afin de mettre en lumière des idées audacieuses ayant une incidence réelle, qu'il s'agisse de projets locaux ou de percées mondiales.

La FRH est déterminée à promouvoir l'innovation canadienne qui est à la fois utile, accessible et significative pour l'ensemble de la population. La Semaine de l'innovation canadienne est un mouvement national en plein essor qui valorise l'excellence en innovation, amplifie les réussites - locales et nationales - et crée les conditions propices à la concrétisation d'idées audacieuses. La SIC25 propose des activités en personne et en ligne, invitant les Canadiens et Canadiennes de tous âges, de toutes régions et de tous secteurs à participer.

« À la Fondation Rideau Hall, nous pensons qu'il ne suffit pas d'avoir des idées pour innover : il faut aussi agir pour provoquer des changements positifs. La SIC est pour nous l'occasion de mettre en valeur les personnes et les projets qui font avancer les choses, et ce, tout en inspirant la prochaine génération d'artisan.e.s du changement », a déclaré Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. « Au moyen de cérémonies, d'histoires et d'activités communautaires, nous créons l'élan et les réseaux nécessaires à l'enracinement et à la croissance de l'innovation dans tout le pays, ce qui augmentera non seulement notre résilience en tant que nation, mais aussi notre prospérité. »

La SIC25 au quotidien : un nouvel angle exploré chaque jour

Chaque journée de la Semaine de l'innovation canadienne 2025 mettra en lumière un aspect différent de l'innovation et rendra hommage aux personnes, aux idées et aux actions qui font progresser le Canada.

Lundi 26 mai - La collaboration en action

Transformer une grande idée en grande réalisation ne se fait pas en silo. Célébrons les partenariats intersectoriels porteurs de progrès significatifs.

Les grands changements partent souvent d'une initiative locale. Mettons en valeur les projets communautaires, les OSBL et les innovateurs.trices du secteur postsecondaire qui travaillent à faire bouger les choses.

La jeunesse est un véritable fer de lance en innovation. Rendons hommage aux idées audacieuses portées par des jeunes, y compris dans le cadre de la cérémonie de remise des prix nationaux Ingénieux+.

En modifiant les systèmes et en repensant l'avenir, l'innovation produit des effets durables. Célébrons ces progrès par la remise des Prix du gouverneur général pour l'innovation à Rideau Hall.

Innover, c'est imaginer un monde de possibilités et se dire « pourquoi pas? ». Explorons les prochaines innovations technologiques, politiques et sociales au Canada.

Événements phares

La Semaine de l'innovation canadienne 2025 comprend deux événements phares qui auront lieu en personne et qui mettront en lumière l'incroyable diversité et richesse de l'innovation observée à l'échelle du pays :

Cérémonie nationale Ingénieux+ (28 mai)

Le défi Ingénieux+ permet aux jeunes de 14 à 18 ans d'innover pour le bien commun. La cérémonie nationale célébrera les 16 finalistes des quatre coins du Canada et annoncera les cinq lauréat.e.s à l'échelle du pays, braquant ainsi les projecteurs sur la prochaine génération de personnes capables de trouver des solutions et de faire avancer les choses.

Organisée à Rideau Hall, la cérémonie de remise des Prix du gouverneur général pour l'innovation (PGGI) rendra hommage à six lauréat.e.s dont les innovations révolutionnaires ont une incidence positive sur le Canada. Les PGGI célèbrent l'excellence et la diversité de l'innovation canadienne en tant que puissante source d'inspiration.

Rejoignez le mouvement

Plus qu'une simple célébration, la SIC25 est un tremplin à l'action. La FRH invite les organismes et les particuliers des quatre coins du pays à prendre part au mouvement en organisant des activités, en mettant en valeur des innovateurs et innovatrices et en racontant des histoires qui donnent de l'élan aux idées. Des activités organisées par des partenaires auront lieu d'un bout à l'autre du pays et présenteront aussi bien des percées en matière de technologies propres que des initiatives de réconciliation, des entreprises étudiantes en démarrage et des solutions fondées sur le savoir autochtone.

La trousse d'outils de la #SIC25, accessible en ligne, propose des messages, des images et des idées de participation, que vous soyez un particulier porteur de changement ou un organisme prêt à célébrer son incidence sur le monde.

Pour en savoir plus et participer : innovazone.ca

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources et ainsi promouvoir un Canada plus juste, prospère et innovateur. La SIC s'inscrit dans la promesse de la FRH de célébrer l'innovation canadienne sous toutes ses formes et de s'assurer que les personnes porteuses de grandes idées disposent des outils, du financement et des réseaux dont elles ont besoin pour réussir.

