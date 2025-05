OTTAWA, ON, le 27 mai 2025 /CNW/ - La Semaine de l'innovation canadienne sera l'occasion de célébrer l'esprit d'innovation de jeunes de 14 à 18 ans de partout au pays. En effet, les lauréats, lauréates et finalistes du défi innovation jeunesse Ingénieux+ de la Fondation Rideau Hall (FRH) auront la chance de faire avancer leurs projets novateurs grâce à du financement, à des possibilités d'apprentissage et à du mentorat.

« Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de solutions locales dans tous les domaines, des catastrophes climatiques aux soins de santé. Ingénieux+ est là pour donner des ailes aux jeunes artisans et artisanes du changement grâce à des services de soutien qui les aideront à développer leurs idées et à aider leur communauté. Nous sommes ravis de célébrer ces jeunes remarquables pendant la Semaine de l'innovation canadienne », s'est réjouie Teresa Marques, présidente-directrice générale de la FRH.

La FRH décerne cinq grands prix nationaux, en plus de nommer onze finalistes parmi les projets du défi ayant remporté un prix régional. Les prix du volet national récompensent les meilleurs projets de chacune des cinq grandes catégories du défi : engagement communautaire et civique; changement climatique et environnement; équité et inclusion; santé et bien-être; et technologie et entrepreneuriat. Les finalistes du volet national sont quant à eux sélectionnés parmi les lauréat.e.s des volets régionaux, toutes catégories confondues.

Parmi les meilleurs projets cette année, notons un logiciel de dépistage du cancer de la peau aux points de service, des batteries alimentées par des pelures de bananes et un outil de prévision des incendies de forêt. Tous ensemble, les projets lauréats ont reçu plus de 70 000 $ en financement, et leurs promoteurs et promotrices profiteront d'occasions d'apprentissage et de mentorat par des spécialistes du secteur. La cérémonie de remise des prix aura lieu à l'Université Carleton et sera transmise en direct sur le site ingenieuxplus.ca mercredi le 28 mai à partir de 10h HE.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme de bienfaisance national non partisan qui réunit des idées, des personnes et des ressources pour mettre en lumière l'excellence canadienne; elle travaille aussi avec des partenaires pour améliorer la vie des Canadiennes et des Canadiens. Animée d'un esprit de collaboration, la FRH célèbre l'excellence tout en ouvrant des horizons et en unissant les collectivités dans le but commun de bâtir un Canada meilleur. Pour en savoir plus : https://rhf-frh.ca/fr/

Lauréat.e.s du volet national

Warren Chen : Naturacell - Une batterie novatrice et biodégradable à base de cellulose

Colombie-Britannique - Technologie et entrepreneuriat

Naturacell convertit les fibres cellulosiques provenant des déchets agricoles en batteries biodégradables de 1,5 V modulables pour les formats AA et AAA et pouvant être utilisées pour les véhicules électriques ou l'électronique. Naturacell offre une solution de rechange durable aux batteries au lithium-ion, tout en réduisant les coûts et les problèmes d'élimination.

Anthony Efthimiadis : M-SCAHN - Logiciel de dermoscopie numérique pour le dépistage rapide des cancers de la peau aux points de service

Ontario - Santé et bien-être

M-SCAHN est un logiciel de diagnostic rapide, précis et non invasif du cancer de la peau qui repose sur l'analyse d'images par ordinateur. Il permet de réduire les erreurs de diagnostic, les biais raciaux induits par l'IA et les inexactitudes cliniques - réduisant ainsi la mortalité, le nombre de biopsies inutiles et la facture des soins de santé.

Jasmine Wang : Système de surveillance et de prédiction des feux de forêt

Ontario - Changement climatique et environnement

Cette innovation propose une solution aux deux principaux goulots d'étranglement relatifs aux systèmes de lutte contre les incendies de forêt, grâce à un pipeline de données personnalisées qui fonctionne avec la géolocalisation, le moment de la journée et d'autres caractéristiques. Les modèles de transformateurs sur mesure améliorent le taux de détection des feux de 15 %, et l'exactitude de la prédiction des feux de forêt de 61 % par rapport aux modèles d'apprentissage machine actuels. De plus, une application Web a été développée pour présenter les applications pratiques et réelles de ces modèles.

Céline Zhang : Labo d'innovation étudiante

Québec - Engagement communautaire et civique

Ce laboratoire d'impact social vise à autonomiser les jeunes marginalisés par l'amélioration de l'accessibilité, de l'éducation et de l'engagement civique grâce à l'octroi de bourses, à la défense des politiques et à des occasions de réseautage.

Joti Gokaraju : TouchTalk - Une plateforme complète de communication en braille pour les personnes atteintes de surdicécité

Saskatchewan - Équité et inclusion

TouchTalk est un système de communication en braille à l'intention des personnes atteintes de surdicécité. Fonctionnant à l'aide d'une application mobile et d'un dispositif personnalisé comprenant un clavier et un affichage braille qui se rafraîchit, TouchTalk permet à toutes les personnes de discuter entre elles, quelle soient atteintes ou non de surdicécité.

Finalistes nationaux

Sara Abrawal et Rateb Ajamieh : Prints4Play - Transformer les résidus de l'impression 3D en jouets

Alberta - Changement climatique et environnement

Prints4Play recycle les résidus de l'impression 3D en filament réutilisable et imprime des jouets 3D pour les enfants démunis d'ici et d'ailleurs dans le monde.

Joy Akinkunmi : Pill Smart 2.0

Nouvelle-Écosse - Technologie et entrepreneuriat

Pill Smart 2.0 est un pilulier automatique conçu pour aider les personnes âgées atteintes de démence légère ou modérée, doublé d'une application pour les proches aidants. Grâce à ses fonctions adaptatives, le Pill Smart vise à améliorer l'adhésion aux médicaments chez ce groupe de personnes.

Adaugo Alison-Ukonu : Flo-Oral Hygiene Network Inc.

Saskatchewan - Équité et inclusion

Flo-Oral, une initiative dirigée par des jeunes, vise à favoriser la santé menstruelle et buccale en fournissant des produits de première nécessité aux communautés mal desservies.

Aaron Bai : Ecotrack

Colombie-Britannique - Changement climatique et environnement

EcoTrack, une application qui fonctionne à l'aide de l'IA, identifie les oiseaux, prédit leurs habitudes migratoires et suit leurs trajectoires, ce qui permet de voir comment elles sont affectées par les changements climatiques. Elle offre aussi une plateforme pour collecter des données d'observation et soutenir la recherche, contribuant ainsi aux efforts de conservation de la faune.

Eva Batal, Madeleine Siwick, Jiaqi Sun et Julia Xing : Communicare

Québec - Équité et inclusion

Communicare est une application qui, en éliminant les barrières linguistiques, connecte des gens à des professionnel.le.s de la santé au Canada et améliore l'accès aux soins.

Casper Dong : Équipe aérospatiale de la jeunesse canadienne - Les STIM accessibles à tous les jeunes du Canada

Ontario - Technologie et entrepreneuriat

Organisation qui favorise l'inclusion et l'accessibilité dans les STIM en proposant aux jeunes de partout au Canada du mentorat, des concours et des projets collaboratifs dans le domaine de l'aérospatiale.

Chinazam Igwe : Innovation jeunesse et développement professionnel

Nouveau-Brunswick - Équité et inclusion

Cette initiative outille les élèves noir.e.s du secondaire grâce à des programmes axés sur la culture qui mettent l'accent sur le développement professionnel, l'entrepreneuriat et les STIM. En plus d'avoir accès à de la formation pratique, à des ressources et à du mentorat, les jeunes côtoient des professionnel.le.s de culture noire.

Olive Passmore et Lilou Lefebvre : Dépistage précoce du cancer de la peau grâce à l'IA

Yukon - Santé et bien-être

Dépistage précoce du cancer de la peau grâce à l'IA est une application que les professionnel.le.s de la santé des milieux ruraux peuvent utiliser, en plus de leurs connaissances médicales, pour faciliter l'identification de lésions suspectes chez leurs patient.e.s. L'application indique les probabilités de malignité et permet de prioriser les patient.e.s pour une rencontre avec des médecins spécialisé.e.s en dehors de la communauté ou du territoire.

Adam Peters : WindLab MB - Stratos : Tunnel aérodynamique pour démonstrations

Manitoba - Changement climatique et environnement

Petit et abordable, Stratos est un tunnel aérodynamique pour démonstrations qui atteint une vitesse de 60 nœuds. Il permet aux élèves d'étudier l'aérodynamisme, et des concepts comme la portance, la traînée et la visualisation d'écoulement, à l'aide de l'IA. Le projet favorise l'apprentissage pratique de l'aérospatiale et soutient la conception durable, pour une innovation écologique dans le domaine des transports.

Owen Whynot : Un avenir souple - Soutenir les communautés nordiques grâce à des panneaux solaires souples

Territoires du Nord-Ouest - Changement climatique et environnement

Ce projet de création d'un revêtement pour panneaux solaires souples conçu pour s'adapter au froid et aux terrains présentant de bons dénivelés. Le remplacement du plastique PET par du plastique ETFE recyclable et durable permet d'accroître la production d'énergie ainsi que la durée de vie du produit, ce qui réduit par le fait même les coûts pour les communautés du Nord canadien.

Sophia Zhang : Flutter TENG

Terre-Neuve-et-Labrador - Changement climatique et environnement

TENG est un nanogénérateur triboélectrique portable de gestion de l'énergie qui récolte l'énergie éolienne, concourant ainsi à la transition écologique.

