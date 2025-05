OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall et DMZ ont annoncé aujourd'hui qu'elles prévoient lancer une initiative conjointe pour aider les jeunes innovateurs.trices et entrepreneur.e.s du Canada à réaliser leurs ambitions.

Grâce au fonds d'investissement de DMZ Ventures, DMZ entend investir jusqu'à 100 000 $ par année, au cours des trois prochaines années, pour soutenir les jeunes innovateurs et innovatrices du programme Ingénieux+ de la Fondation Rideau Hall. S'appuyant sur la popularité de ce défi national d'innovation jeunesse destiné aux Canadien.ne.s de 14 à 18 ans, ce nouveau partenariat vise à offrir à certain.e.s ex-participant.e.s non seulement des fonds pour propulser leurs innovations, mais aussi des ressources, du mentorat et du soutien par l'entremise du réputé programme d'aide aux jeunes entreprises de DMZ.

« Ce nouveau partenariat nous permettra d'offrir un meilleur soutien aux lauréat.e.s du défi Ingénieux+ à chaque étape de leur parcours d'innovation », souligne Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. « Nous remercions grandement DMZ, qui a su voir la valeur d'investir dans le potentiel des jeunes innovateurs.trices et entrepreneur.e.s du Canada. Leurs idées audacieuses ouvriront la voie vers un avenir plus prometteur et prospère pour toutes et tous, d'un océan à l'autre. »

Depuis son lancement, Ingénieux+ a couronné plus de 300 jeunes lauréat.e.s aux échelles nationale et régionale, partout au pays. Plus de 800 000 $ ont été investis à ce jour pour les aider à faire progresser leurs projets et à se développer en tant qu'innovateurs.trices et entrepreneur.e.s.

« Avec son programme Ingénieux+, la Fondation Rideau Hall a accompli quelque chose d'extraordinaire : offrir aux jeunes une plateforme nationale où briller. C'est un honneur pour nous de leur permettre d'aller encore plus loin », se réjouit Abdullah Snobar, directeur général de DMZ et président-directeur général de DMZ Ventures. « DMZ est née de la croyance que les jeunes entrepreneur.e.s ont le potentiel d'apporter de vrais changements, et cette croyance demeure au cœur de nos activités. Les meilleures idées arrivent tôt et méritent qu'on les soutienne pour qu'elles progressent. Ce nouveau partenariat est bien plus qu'un projet de financement : c'est un engagement mutuel à favoriser l'innovation jeunesse partout au Canada. »

Que ce soit par du mentorat, des services d'accompagnement direct ou des expériences d'apprentissage spécifiques, DMZ compte bien aider les ex-participant.e.s d'Ingénieux+ à faire passer leurs innovations au niveau supérieur, pour que leurs projets conceptuels puissent être commercialisés.

De plus amples renseignements seront communiqués dans les prochains mois concernant cette nouvelle composante du programme Ingénieux+. Pour en savoir plus sur les lauréat.e.s Ingénieux+ de cette année, consultez l'annonce publiée ici : https://rhf-frh.ca/fr/media-releases/ingenieux-plus-2025-finalistes-et-laureats-nationaux/

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est une organisation caritative nationale non partisane qui réunit des idées, des personnes et des ressources pour mettre en lumière l'excellence canadienne; elle travaille aussi avec des partenaires pour améliorer des vies et créer les conditions permettant à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer. Pour en savoir plus : www.rhf-frh.ca/fr.

À propos de DMZ

DMZ est un incubateur technologique et un écosystème d'entreprises en démarrage qui stimule l'entrepreneuriat au Canada et à l'étranger. Grâce à ses programmes primés, DMZ aide les étudiant.e.s à cultiver leur esprit d'entreprise, permet aux professionnel.le.s de s'épanouir dans l'économie mouvante d'aujourd'hui et donne aux entrepreneur.e.s les moyens de créer des entreprises aux retombées notables. En offrant un soutien sur mesure, des ressources de classe mondiale et des réseaux étendus, DMZ nourrit des idées audacieuses, favorise la croissance des entreprises et crée un impact économique mondial.

À ce jour, DMZ a permis la création de plus de 25 000 emplois et a aidé plus de 2 400 jeunes entreprises à récolter 2,94 milliards de dollars en capitaux. Établie à Toronto, DMZ exploite un réseau mondial de carrefours couvrant plus de 15 pays, permettant aux entrepreneur.e.s d'accéder à divers marchés, de collaborer à l'échelle internationale et d'alimenter l'innovation partout sur la planète.

À propos de DMZ Ventures

DMZ Ventures est la branche d'investissement à but lucratif de l'Université métropolitaine de Toronto. Elle soutient les fondateurs et fondatrices de jeunes entreprises dès le premier jour en les aidant à établir des assises solides, à tisser des liens et à alimenter leur croissance.

Les principaux domaines d'intervention de DMZ Ventures sont : la gestion des capitaux propres des entreprises du portefeuille de DMZ; la supervision du réseau Zone Startups; et le développement des investissements dans les entreprises en démarrage au Canada par l'intermédiaire du programme d'investissement providentiel de DMZ.

