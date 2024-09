MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Espace pour la vie convie toute la famille à prendre part aux aventures de Céleste, une petite fille qui s'intéresse aux exoplanètes, dans le nouveau film du Planétarium à l'affiche dès le 1er octobre prochain : Au-delà du Soleil - À la recherche d'une nouvelle Terre. Cette production originale espagnole (coproduite par Monigotes Estudio et Render Area) est une chouette façon d'apprendre comment les scientifiques pourraient découvrir d'autres planètes qui ressemblent à la Terre.

Synopsis

Alors que Céleste lutte contre le sommeil dans sa chambre en lisant un livre sur l'astronomie, elle reçoit la visite inattendue de Moon, une particule de lumière provenant d'une étoile lointaine. Ensemble, elles feront un voyage dans l'Univers pour découvrir ce que sont les exoplanètes et comment on peut les détecter.

Elles observeront des planètes errantes, des mondes océaniques et des super-Terres. Moon parle à Céleste des chasseurs d'exoplanètes qui observent le ciel à la recherche de planètes comme la Terre. De nombreuses aventures attendent Céleste. Mais avant, elle a besoin de se reposer. Elle s'endort en attendant la prochaine visite de Moon.

Au-delà du Soleil - À la recherche d'une nouvelle Terre | 6 ans et plus

Durée: 25 minutes

Ce fim est présenté au Planétarium en duo avec Nous sommes des étoiles.

Consultez l'horaire des séances.

Profitez du Passeport Espace pour la vie pour une sortie en famille dans l'un ou l'autre des cinq musées d'Espace pour la vie autant de fois que vous le voulez durant 12 mois !

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Images pour les médias

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Source et renseignements pour les médias: Chantal Côté, Espace pour la vie, 514 290-7236, [email protected]