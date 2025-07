Des spectacles, des ateliers et des rencontres avec des experts et des expertes!

MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Espace pour la vie célèbre les insectes pollinisateurs dans le cadre de la 3e édition des Butineries. Cet événement familial gratuit se tiendra du 25 au 27 juillet. Durant ces trois journées, une foule d'activités vous a été concoctée par l'équipe experte et passionnée de l'Insectarium. On vous promet un événement estival haut en couleur qui vous fera découvrir ces petits êtres fascinants.

Au programme :

ateliers créatifs pour éveiller l'imaginaire;

rencontres inspirantes avec des experts et des expertes;

spectacles captivants pour toute la famille;

et beaucoup d'autres surprises!

Vous tomberez à coup sûr sous le charme de ces alliés essentiels à la biodiversité!

Des experts et expertes pour vous renseigner...

Grâce à des kiosques et des ateliers portant sur des sujets aussi variés que la conservation du papillon monarque, des trucs et astuces pour votre jardin ou encore comment faire le choix de plantes indigènes pour attirer les insectes pollinisateurs. Qui sont les pollinisateurs? Pourquoi sont-ils essentiels pour nous? Venez découvrir leur univers et les moyens de leur prêter main-forte.

...et des ateliers pour s'amuser!

Parce que l'été, c'est fait pour jouer, Les Butineries se dérouleront dans une atmosphère des plus festives où les plus jeunes apprécieront créer leur propre chapeau-jardin, cuisiner avec des fraises et du chocolat, jardiner avec l'équipe horticole, se déguiser pour ensuite prendre part à un défilé totalement bizz-buzzant et tellement plus! Retrouvez la programmation complète ici.

Un conte en musique avec l'OSM

De la grande visite est prévue qui plaira autant aux parents qu'aux enfants. À 13 h 30 et à 14 h 15, le conte Le grand Bill des Conteurs à gages sera accompagné par deux musiciennes de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

C'est un rendez-vous du 25 au 27 juillet, de 10 à 17 h

Site extérieur de l'Insectarium - événement gratuit

Métro Viau ou Pie-IX

Stationnement P2 (payant) - 4581, rue Sherbrooke Est

9e Blitz international de suivi du monarque - Du 25 juillet au 3 août Notez ces dates, ouvrez l'œil et faites partie des milliers de personnes qui unissent leurs efforts chaque année au Canada, aux États-Unis et au Mexique afin d'appuyer la conservation des monarques. Trouvez de l'asclépiade, vérifiez la présence de monarques et notez vos observations. Partez en Mission monarque!

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

