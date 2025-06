UNE INCURSION DANS L'INTIMITÉ DES FLEURS ET LEURS SECRETS DE SÉDUCTION

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Du 27 juin au 17 août, on s'en met plein la vue au Jardin botanique ! Espace pour la vie propose Fleurs impudiques, un parcours à découvrir pour entrer dans l'intimité des fleurs et découvrir leurs 1001 stratégies de séduction.

Les fleurs sont de grandes séductrices ! Alcôve de la vie sexuelle des plantes, elles exhibent leurs attributs et procèdent à une incroyable opération de séduction au service de leurs besoins. En visitant Fleurs impudiques, le public entre par la porte des sens pour apprécier, au-delà de leur beauté, la véritable nature des fleurs. Au fil des jardins et à travers un parcours enchanteur parsemé d'arches fleuries et de dispositifs sonores discrets chuchotant, çà et là, quelques doux secrets, le public pourra non seulement admirer les floraisons, mais découvrir comment les fleurs s'y prennent pour séduire.

Le long du parcours :

DE FLORAISON EN FLORAISON - Une promenade attentive dans les Jardins-ouest

Aux heures d'ouverture du Jardin

Prend-on vraiment le temps d'observer les fleurs, les détails d'un pistil, les nuances d'un pétale, les traces d'un pollen ? Contemplez attentivement les floraisons, attardez-vous et appréciez le spectacle en déambulant dans le flamboyant Jardin des vivaces, le généreux Jardin nourricier, le mystérieux Jardin Alpin, le bucolique Jardin des arbustes et le spectaculaire Ruisseau fleuri.

FLEURS NUES - Une installation participative proposée par l'artiste Geneviève LeBel

10h à 16h | Pour toute la famille

Joignez-vous à la création de Fleurs nues, une installation participative basée sur des techniques d'éco-impression dans un contact très intime avec les fleurs. Tout au long de l'été, des dizaines de banderoles créées par le public s'élèveront dans l'un des Jardins et libéreront dans le vent une forme de poésie botanique !

SECRETS DE SÉDUCTION - Animation

10h à 17h | Pour toute la famille

Qui les fleurs cherchent-elles à séduire ? Quels jeux d'attraction se trament au cœur d'une fleur ? Participez à cette investigation en compagnie d'un.e animateur.trice pour découvrir la vraie nature des fleurs et les secrets de leurs stratégies de séduction.

BOUQUET SENSORIEL - Animation

10h à 17h | Pour toute la famille

Vivez une expérience sensorielle riche pour approcher et comprendre les fleurs : écoutez les pollinisateurs, goûtez un nectar floral, dégustez et sentez des fleurs, confectionnez un parfum floral. Tout un bouquet de sensations afin de découvrir les moyens déployés par les fleurs pour se rendre attrayantes !

Fleurs impudiques, une formidable occasion de s'attarder, un jardin à la fois, aux floraisons du Jardin botanique et de se laisser prendre à leur charme !

L'événement Fleurs impudiques est inclus dans le billet d'entrée

Profitez du Passeport Espace pour la vie pour une sortie dans l'un ou l'autre des cinq musées d'Espace pour la vie autant de fois que vous le voulez durant 12 mois !

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

