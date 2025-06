MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - Espace pour la vie est très heureux de dévoiler le nom des 8 artistes qui seront en prestation dans la verdure éclatante du Jardin botanique cet été, du 6 juillet au 24 août, dans le cadre de l'événement Les arts s'invitent au Jardin. Venez entendre des artistes d'ici aux styles musicaux multiples en plein cœur du Jardin botanique, un écrin intime, exceptionnel et inusité dans lequel les artistes ont la chance de se produire.

Les sens en éveil

Nature et culture s'unissent pour stimuler vos sens en douceur. Les arts s'invitent au Jardin offre un complément idéal à l'expérience de visite du Jardin botanique. La musique s'invite ainsi au cœur des floraisons pour rallier les générations et attirer un public curieux de découvrir le Jardin botanique sous un nouveau jour. Les arts s'invitent au Jardin propose un intermède musical tout indiqué au spectacle des floraisons qui en mettront plein la vue cet été, grâce à Fleurs impudiques, un parcours enchanteur à découvrir pour entrer dans l'intimité des fleurs, avant ou après les concerts. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles au Jardin cet été !

PROGRAMMATION 2025

Le dimanche à 14 h | Durée : 60 min

6 juillet | Damien Robitaille

Des refrains entraînants aux balades poignantes, Damien Robitaille nous transporte dans un tourbillon de joie et de bonne humeur. Une ambiance festive où la musique et la convivialité se mêlent pour créer des instants de pur bonheur.

13 juillet |Jacques Michel

Seul sur scène avec sa guitare et son harmonica, Jacques Michel nous offre en toute complicité les grands succès qui ont marqué́ plusieurs générations. La voix, la poésie et l'énergie de ce grand auteur-compositeur-interprète résistent aux modes et au temps.

20 juillet | Martha Wainwright

Accompagnée de sa guitare, Martha Wainwright présente son spectacle marquant le 20e anniversaire de son premier album éponyme. Son écriture poignante et sa voix puissante l'ont imposée à travers le temps comme une artiste incontournable de sa génération.

27 juillet | Alfa Rococo

Alfa Rococo est de retour! Alliant les chansons de son nouvel album Fais-moi rêver et les incontournables de son répertoire, le duo nous plonge dans son univers festif et dansant tout en côtoyant l'aspect onirique, céleste et profond de son œuvre.

3 août | Gustafson

Avec ses inspirations puisées aux années 70 et 80, la pop-électro irrésistible de Gustafson s'accroche à des textes actuels, lucides, nostalgiques et franchement romantiques. Comme une douce brise d'été d'où pointent l'espoir et l'envie de danser...

10 août | Natasha Kanapé

Écrivaine, poète et artiste interdisciplinaire innu, Natasha Kanapé dessine un avenir étincelant avec des mots tantôt tendres, tantôt tranchants. Un hommage à la force de son peuple et de son territoire, porté par la puissance de sons mélodieux.

17 août | Maritza

Maritza propose un voyage musical sous le thème de la résilience où des chansons en espagnol et en français se mêlent à des sonorités folk, soul, indie et latine. Un moment hors du temps, intime et réconfortant d'où jaillit la lumière.

24 août | Safia Nolin

Figure singulière de la scène artistique contemporaine, Safia Nolin incarne une voix politique puissante. À travers des mélodies minimalistes, à la croisée du folk, du grunge et du stoner, elle livre une œuvre introspective où se côtoient la mélancolie et l'espoir.

Télé-Québec et La Presse sont partenaires de l'événement Les arts s'invitent au Jardin.

RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE espacepourlavie.ca POUR VOUS RENDRE Transport en commun (métro Pie-IX à 5 min de marche) Transport actif (pistes cyclables et stations Bixi à proximité)

Profitez du Passeport Espace pour la vie pour une sortie dans l'un ou l'autre des cinq musées d'Espace pour la vie autant de fois que vous le voulez durant 12 mois !

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

