OTTAWA, ON, le 22 juin 2021 /CNW/ - Présenté en grande première aujourd'hui, le film Devoir de mémoire raconte l'expérience de membres des Premières Nations, d'Inuits et de Métis au sein du système de santé, à cinq différentes étapes de la vie : la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Le film explore le racisme systémique, les répercussions du colonialisme et les traumatismes continus vécus par les peuples autochtones.

« Devoir de mémoire est à la fois une déclaration et une invitation », a commenté le Dr Ewan Affleck, producteur délégué du film. « Une déclaration selon laquelle le Canada "oublie" volontairement des pans de son histoire qui remettent en question le mythe d'une société tolérante et égalitaire, et une invitation à tendre l'oreille pour que ces histoires soient enfin connues. »

Produit par BUILD. Films et Networked Health, avec le financement et le soutien de l'Association médicale canadienne (AMC), le film s'accompagne de ressources éducatives visant à sensibiliser la population, à inciter à la réflexion et à susciter des conversations sur les façons d'apporter des changements significatifs.

« Les expériences des peuples autochtones au sein du système de santé canadien doivent être entendues et comprises », a affirmé la Dre Ann Collins, présidente de l'AMC. « Les personnes qui ont contribué à ce film méritent notre plus grande reconnaissance pour avoir partagé ces témoignages qui, nous l'espérons, mèneront à un dialogue ô combien nécessaire. »

Consultez le site Web pour visionner le film et prendre connaissance des ressources éducatives proposées : Devoir de mémoire.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

SOURCE Association médicale canadienne

